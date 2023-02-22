«Ничего не изменилось». Буданов рассказал, когда в войне будут происходить решающие бои 22 февраля, 10:06 Буданов рассказал о решающих боях в войне РФ против Украины (Фото:Генштаб)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.



«Ничего не изменилось. С середины и до конца весны будут решающие бои… Да, это переломный момент», — сказал он в интервью Forbes.

По мнению Буданова, после возвращения всех оккупированных территорий Украины необходимо «создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы».

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При этом он допускает, что выход на границы 1991 года может не означать прекращения войны.

«Можно перевести войну в совсем другой формат, можно перейти к неизменной оборонительной операции. Хороший пример — Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. Вероятнее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на оккупированных территориях, которые были ранее оккупированы, это огромный блок вопросов», — отметил Буданов.