Наступает решающий период войны — Буданов 8 ноября, 21:22 Буданов убежден, что Украина одержит полную победу над страной-агрессором РФ и освободит все оккупированные территории. (Фото:пресс-служба ГУР)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение», — сказал Буданов во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским Епифанием.

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Буданов убежден, что Украина одержит полную победу над страной-агрессором РФ и освободит все оккупированные территории.

Митрополит Епифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских защитников, которые приближают победу.

Митрополит также отметил Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР получили из рук Епифания Ордены Архистратига Михаила.

Фото: пресс-служба ГУР

Фото: пресс-служба ГУР

Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.