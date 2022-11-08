Наступает решающий период войны — Буданов
Буданов убежден, что Украина одержит полную победу над страной-агрессором РФ и освободит все оккупированные территории. (Фото:пресс-служба ГУР)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение», — сказал Буданов во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским Епифанием.
Буданов убежден, что Украина одержит полную победу над страной-агрессором РФ и освободит все оккупированные территории.
Митрополит Епифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских защитников, которые приближают победу.
Митрополит также отметил Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР получили из рук Епифания Ордены Архистратига Михаила.
Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.