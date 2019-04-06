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Профинансирует "профессиональные" анализы. Кличко-младший обратился к кандидатам в президенты

Вчера, 22:15
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Профинансирует "профессиональные" анализы. Кличко-младший обратился к кандидатам в президенты - фото

Klitschko / Facebook

Кличко считает, что анализы ложные

Брат мэра Киева Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и не обманывать народ.

Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, определить анализами наличие алкоголя или наркотических веществ в крови за несколько часов невозможно, а для этого необходимо как минимум 48 часов.

Он призвал кандидатов не "обманывать себя и граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" кандидата".

"Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов, если вы уже потратились на свою предвыборную кампанию", - заявил Кличко-младший.

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в пятницу, 5 апреля, сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочитает клинику Евролаб. По словам спикера его штаба Дмитрия Разумкова, в ней результаты анализов будут объективными.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

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