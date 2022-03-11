Профильный комитет Верховной Рады требует у Европарламента ввести эмбарго на российскую нефть и газ 11 марта, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Комитет единогласно поддержал решение обратиться в парламенты всех иностранных государств (Фото:REUTERS/Nick Oxford)

Такое решение принял Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады.

На заседании 10 марта комитет единогласно поддержал решение обратиться в парламенты всех иностранных государств, Европейский парламент и международные парламентские ассамблеи о внедрении торговых ограничений в сфере энергетики в отношении РФ в связи с военной агрессией против Украины.

Об этом сообщили НВ в энергокомитете ВР.

Обращение касается ввода полного торгового эмбарго на российскую нефть и газ.



Обращение включает следующие требования:



— Закрытие неба для российской военной авиации над территорией Украины ввиду расположения АЭС на территории Украины.

— Поддержку немедленного прекращения огня и запрета оккупационных войск РФ приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики на территории Украины.

— Ссылки мониторинга и контроля, под руководством МАГАТЭ и с привлечением ОБСЕ, по ситуации на ядерных объектах Украины;

— Проведение специальных миссий по обеспечению ядерной безопасности в Украине в условиях вооруженной агрессии РФ.

— Признание того, что действия РФ являются актами ядерного терроризма.

— Вовлечение в требование запрета доступа Российской Федерации к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ и требование расторжения отношений с гражданами РФ в структурах ООН, касающихся ядерной энергии.

В Кабинет Министров Украины с предложением обратиться в Европейскую комиссию по содействию максимально быстрой синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

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