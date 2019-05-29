Профильный комитет Рады поддержал отставку Гройсмана
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал рассмотреть заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Леонид Емец.
«По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой», — написал он в своем Facebook.
Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.
Народные депутаты должны рассмотреть вопрос отставки всего правительства Гройсмана уже в четверг, 30 мая.
На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.
Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.