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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Профильный комитет Рады поддержал отставку Гройсмана

Вчера, 15:30
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Профильный комитет Рады поддержал отставку Гройсмана - фото

Богдан Бортаков/Facebook

Гройсман может уйти в отставку уже завтра

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал рассмотреть заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Леонид Емец.

«По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой», — написал он в своем Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Народные депутаты должны рассмотреть вопрос отставки всего правительства Гройсмана уже в четверг, 30 мая.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.

Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Теги:   Верховная Рада Отставка Владимир Гройсман

Спецтема   Выборы в Раду Зеленский — новый президент

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