Профильный комитет Рады вызвал нардепа Барну из-за грубых оскорблений в адрес журналиста и кнопкодавства

Барна грубо отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать свои действия в зале заседаний

Регламентный комитет Верховной Рады вызывает для объяснений народного депутата Олега Барну из-за грубых высказываний в адрес журналиста, а также фактов кнопкодавства.

Как сообщает Укринформ, Барна должен прибыть на заседание комитета в понедельник, 8 октября.

В то же время, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар призвала Регламентный комитет дать оценку действиям нардепа.

Она также извинилась за поведение своего коллеги по парламенту перед всеми украинскими журналистами.

Ранее сообщалось, что Барна обматерил журналиста 1+1 Игоря Колтунова за вопрос про кнопкодавство.