Профильный комитет Рады поддержал назначение Маркаровой министром финансов

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту утвердить Оксану Маркарову на должность министра финансов.
Такое решение было принято на заседании комитета, пишет Укринформ.
Отмечается, что решение было принято единогласно.
Ранее кандидатуру Маркаровой на должность главы Минфина предложил премьер-министр Владимир Гройсман.
Напомним, 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению Гройсмана.
Вслед за этим заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку. В тот же день Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.
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