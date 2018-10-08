Профильный комитет Рады одобрил снятие неприкосновенности с нардепа Колесникова

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции Оппозиционный блок Дмитрия Колесникова.

Соответствующее решение члены комитета утвердили на заседании в понедельник, 8 октября, пишет Интерфакс-Украина.

По словам генпрокурора, Колесников злоупотребил служебным положением, когда был главой Агентства госимущества Украины. Тогда было изменено целевое назначение двух корпусов госпредприятия в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м. Эти корпуса были выведены из целостного имущественного комплекса, далее была возможна их приватизация.

"Вопрос фактического уничтожения оборонного предприятия, которое должно было бы обеспечивать нашу армию ракетами Смерч, Ураган. Но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего Агентства, которое привело к частичной приватизации промышленного комплекса", - пояснил Луценко.

Он добавил, что согласно решению Кабмина от 2004 года это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

На данный момент корпуса предприятия возвращены в госсобственность, там идут работы по восстановлению производства.

Напомним, Луценко внес на рассмотрение Рады представление на Колесникова 18 сентября.

После одобрения профильного комитета за лишение Колесникова неприкосновенности могут проголосовать в парламенте.