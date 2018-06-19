Профильный комитет порекомендовал Раде принять президентский закон о нацбезопасности

Рада должна принять закон о нацбезопасности во втором чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам проголосовать за законопроект №8068 о нацбезопасности.

Соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета по результатам голосования, пишет 112 Украина.

По словам секретаря комитета Ивана Винника, комитет уточнил функционал СБУ и некоторые определения по сектору безопасности и обороны.

Напомним, президентский законопроект о нацбезопасности был проголосован в первом чтении в апреле 2018 года.

Этот документ определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Законопроект О национальной безопасности Украины разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов НАТО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

По его словам, положения законопроекта направлены на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.