Профильный комитет порекомендовал Раде принять президентский закон о нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам проголосовать за законопроект №8068 о нацбезопасности.
Соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета по результатам голосования, пишет 112 Украина.
По словам секретаря комитета Ивана Винника, комитет уточнил функционал СБУ и некоторые определения по сектору безопасности и обороны.
Напомним, президентский законопроект о нацбезопасности был проголосован в первом чтении в апреле 2018 года.
Этот документ определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.
Законопроект О национальной безопасности Украины разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов НАТО.
Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.
По его словам, положения законопроекта направлены на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.
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