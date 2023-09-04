Профильный комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны 4 сентября, 14:17 Алексей Резников (Фото:Christine Olsson/TT News Agency via REUTERS)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, 4 сентября.

16 членов комитета проголосовали «за» отставку, двое — воздержались.

Резников написал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что после более чем 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит его в должности главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

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Последний тоже написал заявление об отставке. Ожидается, что ротации состоятся в ближайшие дни.

Президент заявил, что Минобороны нуждается в «новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Комментируя слухи о своем возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников заявил, что «не в курсе» этого.

Отставка Алексея Резникова — что известно

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников отверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.