Продолжает сериальное амплуа. Реакция на инаугурационную речь Зеленского 20 мая, 19:53 4873 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Некоторых депутатов озадачила инаугурационная речь Зеленского REUTERS / Valentyn Ogirenko

Инаугурационную речь президента Владимира Зеленского уже разобрали на цитаты. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Не назвал Россию агрессором и не предложил альтернативы

В частности, спикер парламента Андрей Парубий после окончания церемонии резюмировал: «Было весело». Но вовсе не веселыми считает слова Владимира Зеленского о роспуске парламента внефракционный народный депутат Анна Гопко. Она отметила, что в своей речи новоизбранный президент отходит от четких позиций, которые выстроил этот парламент за пять лет. В частности, Зеленский не упомянул Россию как агрессора и отметил, что завершать эту войну должна Украины.

Зеленский не упомянул Россию как агрессора и отметил, что завершать эту войну должна Украина

«В этом выступлении очень много таких вещей, к которым можно придраться. И можно, действительно, сказать, что они несут такую уже совершенно отличную коннотацию от предыдущей последовательной, четкой позиции Украины с красными линиями, которые мы никогда не переступали. Мы четко называли, парламент этого созыва, Российскую Федерацию государством-агрессором с требованиями именно к России компенсировать все убытки, экономические, и поэтому четко мы должны понимать, что Россия начала войну и Россия должна забрать свои танки с нашей территории. А мы боремся за восстановление территориальной целостности и суверенитета», - обратила внимание Гопко.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призналась, что после речи Владимира Зеленского была озадачена. Его слова были, безусловно, меткие, но не прозвучало конкретных предложений. Президент раскритиковал депутатов и чиновников, но не предложил альтернативу.

«Посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока мы не видим команды, которая будет готова взять. Всех призвали сложить мандаты, всех призывали сложить свои полномочия, но не предложили ни одного ответственного лица, которое будет нести эту ответственность перед гражданами Украины, и предложили всем гражданам Украины взять эту ответственность», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Тон, который не понравился депутатам

Учитывая тон речи нового президента, с ним будет трудно выстроить диалог - так считает народный депутат фракции Батькивщина Игорь Луценко. Открытой конфронтации он не ожидает, но прогнозирует, что за два следующих месяца никаких важных решений не примут.

«Я не думаю, что будет такой открытый конфликт с человеком, который набрал 73% твердых. Но сотрудничества не будет, нормального сотрудничества не будет. Почему? Потому что сразу было заявлено президентом Зеленским, что вы идете на перевыборы. Поэтому эти люди, которые прагматично хотят выживать в политике, они сейчас пойдут заниматься выборами, а не работой в парламенте. Даже из этих соображений будет очень трудно. Я не знаю, какие аргументы надо будет найти, чтобы собрать 226 голосов хотя бы на что-то», - убежден Луценко.

Зеленский не отошел от роли президента Голобородько из Слуги народа

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна вообще не воспринял серьезно слова шестого президента Украины. Выступление Владимира Зеленского он назвал скорее шоу, чем серьезной речью политика. По мнению народного избранника, Зеленский продолжает свое сериальное амплуа «Слуги народа».

«С сегодняшнего выступления мы увидели, и не только я, а весь украинский народ, что президент Зеленский не отошел от роли президента Голобородько из Слуги народа. Больше даже - это выступление в Верховной Раде напоминало выступление в 95 Квартале», - считает Барна.

Оппозиционный блок аплодировал

А вот лидеру оппозиционного блока Вадиму Новинскому речь Владимира Зеленского понравилась. Он назвал слова нового президента искренними и честными. Новинский также подчеркнул, что их политическая сила будет поддерживать Владимира Зеленского в стремлении по установлению мира.

Наша фракция стала первая аплодировать

«Так говорят люди, которые не искушены в политике. Все политики, они как-то зашорены в своих правилах политической игры. А Владимир Зеленский говорил честно, то, что считал нужным без каких-либо экивоков. И больше даже наша фракция стала первая аплодировать. Мы встали в поддержку этого решения Владимира Зеленского, что он видит, что первое и самое главное задание для него - это установить мир. И мы готовы в этом, если он пойдет по пути мирного урегулирования и будет реально это делать, а не имитировать эти шаги, как это делал предыдущий президент и его окружение, то мы во всем будем его поддерживать», - заявил Новинский.

Противопоставление себя системе

В публичных выступлениях Владимира Зеленского и в дальнейшем присутствует тон избирательной кампании, отметил в комментарии Радио НВ исполнительный директор Центра прикладных исследований Пента Александр Леонов. Он уточнил, что имеет в виду принцип - «я против системы, я против всех». Именно этот принцип помог Зеленскому нарастить свой рейтинг. Но сейчас он уже является должностным лицом, главой государства и, соответственно, частью этой системы.

«Противопоставлять себя другим институтам в парламентско-президентской республике - это, действительно, может быть причиной серьезного политического кризиса, очень глубокого. Мы видели и голосование за дату инаугурации. Она была вызвана, в том числе, видеообращениями господина Зеленского, и говорят, что именно тон этих заявлений, он стал причиной того, что народные депутаты решили немного указать на место новоизбранному президенту. И, очевидно, как минимум, что среди народных депутатов такая тональность не добавляет дополнительных голосов», - считает Леонов.

По его мнению, речь нового президента была ориентирована на сторонников Владимира Зеленского, и их эти месседжи вполне удовлетворили.