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В АП встретились с журналистами ZIK, которые уволились после продажи телеканала соратнику Медведчука

Вчера, 21:15
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В АП встретились с журналистами ZIK, которые уволились после продажи телеканала соратнику Медведчука - фото

ZIK

В АП встретились с журналистами

Представители Администрации президента в среду, 19 июня провели встречу с экс-сотрудниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки соратником Виктора Медведчука Тарасом Козаком.

Об этом сообщает Детектор медиа.

Встречу подтвердили ответственная за департамент информационной политики АП Ирина Победоносцева и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

Переговоры вели около 15 человек, которые ушли из телеканала, в частности, «руководство почти в полном составе, все „топы“ журналистские, менеджерские и редакторские».

По словам Тимошенко, они обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у них ушло, какие у них дальше планы, чем может помочь им администрация.

«Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили», — сказал Тимошенко.

Кроме того, Победоносцева поделилась темой встречи. По ее словам, стороны решали, «каким образом потенциал от журналистов может быть использован в дальнейшем в развитии медиа».

Напомним, что после смены собственника с ZIK уволились гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, автор и ведущий Вахтанг Кипиани, журналисты Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.

Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Теги:   Журналист Администрация президента Украины

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