"Продает Путину воздух": Аваков о влиянии Медведчука в Украине и сотрудничестве с Кремлем

По словам Авакова, "политика этого человека уже в прошлом"

Министр внутренних Дел Арсен Аваков считает, что лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук, которого с главой Кремля Владимиром Путиным связывают очень близкие отношения, не играет в Украине серьезной роли.

Об этом он сказал в интервью Лига.net.

"Я думаю, что он "продает воздух", который называется "я влияю на события в Украине". Продает его Путину. Кое-кто в Украине тоже пытается это покупать. Я считаю, что это бред полный", - заявил Аваков.

При этом он не исключает, что у Медведчука есть влиятельные покровители во власти.

"Может быть. Но это точно не я. Он вмешивается. Он пытается, конечно, участвовать… Но я считаю, что политика этого человека уже в прошлом. Я, например, не понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того Минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним - тем более", - отметил глава МВД.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ изучает "вероятную причастность" Медведчука к деятельности Рубана и Савченко.