Крепкая армия, рост экономики и долги. Что предвещает украинцам бюджет на 2019 год

В парламенте представили проект государственного бюджета на следующий год. С докладом выступала исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Какие расходы предусмотрены в бюджете 2019 года
Экономика вырастет на 3%, цены повысятся на 7,5%, а минимальная зарплата до почти 4 тыс. 200 грн. Оборона в приоритете - на нее потратят 209 млрд грн.
На ремонт украинских дорог из бюджета должно пойти 56 млрд и почти так же на субсидии.
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Главный вызов - долги. Их накопилось 417 млрд грн. Оксана Маркарова отметила, что все в бюджете сбалансировано, а главное - подано вовремя. Общий ресурс - 1 трлн 108 млрд. Грн.
Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому будущие бюджеты будут расплачиваться за дела предшественников, сказал премьер Владимир Гройсман. По его словам, одним из путей решения этой ситуации является принятие законопроектов, которые будут способствовать инвестированию в экономику и усилят промышленный потенциал.
Два лагеря
Народные депутаты, которые читали главный финансовый документ, разделились во мнениях: большинство из них считают его "сырым" и "бюджетом проедания", а не роста. Бюджет, по словам пессимистов, включает надуманные доходы, необоснованные расходы для силовиков и заниженные для социального сектора. Некоторые все же называют документ сбалансированным.
Инфляция будет расти из-за подорожания энергоносителей и увеличение импортозависимости
Госбюджет консервирует нынешнее состояние экономики, заявил заместитель лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк. Очень низкие социальные стандарты, 3% роста означают дальнейшее отставание Украины от европейских стран, нереалистичные показатели инфляции и дефицит пенсионного фонда, который вырастет на 27 млрд грн.
Хотя в прошлом году после введения так называемой пенсионной реформы сам премьер обещал, что дефицит будет стабильным как минимум на три года.
Инфляция будет расти значительно стремительнее из-за подорожания энергоносителей и увеличение импортозависимости Украины до 55%, а это будет ослаблять гривну, отметил депутат.
"Причины такой ситуации - это слабость промышленности, отрицательный торговый баланс. Нужно повышать через развитие украинской промышленности", - сказал Галасюк.
Построение полицейского государства
Власть уверенно продолжает строить в Украине полицейское государство. Бюджет МВД и СБУ увеличивается на четверть, а также финансирование государственного аппарата, заявила депутат из фракции Самопомич Виктория Войцицкая.
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Вместо введения налога на выведенный капитал, дающий толчок развитию прежде всего малому и среднему бизнесу, власть облагает отечественного производителя дополнительным нагрузками из-за увеличения акцизов. Речь идет о топливе, электроэнергию и об алкогольных напитках.
"Дополнительные ресурсы лежат на поверхности. Перестаньте наращивать бюджет карательных органов - 16,7 млрд на МВД, 2 млрд на СБУ", - отметила Войцицкая.
Бюджет МВД и СБУ увеличивается на четверть
Нардеп от БПП Андрей Павелко отметил, что предусмотренного объема субвенций на льготы и субсидии недостаточно. Согласно проекту, финансирование субсидий уменьшено на 16 млрд.
Согласно регламенту, комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть предложения народных депутатов и комитетов к законопроекту и подготовить соответствующие выводы. Предложения от депутатов к проекту бюджета на 2019 год профильный комитет будет принимать до 1 октября включительно.
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