Прочь от "вашингтонского обкома". Чего ждут от Зеленского российские чиновники и СМИ Сегодня, 15:08 464 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Oleksandr Klymenko В России внимательно следили за исходом украинских выборов REUTERS/Oleksandr Klymenko

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины стала одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и публичном пространстве.

Судя по обилию официальных голосов из РФ, комментирующих итоги избирательной кампании, в Москве уже готовы озвучивать свои настоятельные "ожидания" от будущего президента Украины.



НВ собрало реакцию российских чиновников и СМИ на победу Зеленского.

Дмитрий Медведев, премьер-министр России:

Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий.

У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.

Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу

В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслия. И, конечно, понимания глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.

Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина:

Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден.

Судить можно будет только по конкретным делам

Можно добавить, что легитимность этих выборов - под вопросом, так как не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ.



И давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов. Они не подведены еще просто.



Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ:

Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений. Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится.

Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений. Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 апреля 2019 г.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики РФ:

В своем Telegram:

Таким образом украинский народ выразил свой протест против безрассудного курса команды Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России и юношеской любви к Западу. Причин может быть ещё много! Но главное событие дня, года и, возможно, многих лет - избрание Владимира Зеленского президентом Украины […]

Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся.

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам:

Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он [...] продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома"

Уходящий президент Порошенко продолжает биться в агонии. Его первые заявления после экзитполов обращены не к своему народу, а снова к НАТО и ЕС: не бросайте, мол, Украину с таким неопытным новым президентом. Только ни внешние кураторы, ни антироссийские провокации не помогли Порошенко сохранить свой пост, сегодняшние результаты - это его полнейший политический провал.

Что касается Зеленского, здесь не стоит торопиться с выводами. Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он действительно "слугой народа" Украины или будет продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома".

Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции Единая Россия:

Конечно, я считаю, что Зеленский должен поддержать возобновление диалога в рамках Минского процесса о статусе [самопровозглашенных] ЛНР и ДНР. Если действительно стремится к благополучию Украины, он инициирует взаимодействие с Россией и конструктивный диалог с Владимиром Путиным. На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели […]

На мой взгляд, Зеленский должен инициировать антикоррупционное расследование, чтобы вернуть украинцам то, что приспешники Порошенко и он сам за это время присвоили себе.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма:

В комментарии РИА Новости:

Это было абсолютно протестное голосование. Против войны, нищеты, обмана, чванства, повальной коррупции, переписывания истории, унижения. […]

Крым был, есть и будет российским, и украинский президент не может на это повлиять, этот вопрос закрыт.

В Facebook:

Хочу поздравить народ Украины с появлением надежды на смену губительного курса. […]

Очень хочется верить в искренность и человечность Владимира Зеленского, чтобы люди, которые стали заложниками старой и кровавой украинской власти, поскорее вернулись домой.

Поздравляю Владимира Александровича, желаю мудрости и сил отправить в прошлое кровавый режим и развязать все узлы непонимания. Для начала - вернуть мир на Донбасс, а также вернуть удерживаемых в местах лишения свободы граждан обеих стран.

Сергей Калашников, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике

Я считаю, что выборы Зеленского дают России шанс сделать перезагрузку наших отношений с Украиной. Были пять лет одни, а сейчас наступает новое руководство. И если мы по уму выстроим нашу политику на Украине, то выиграет от этого и Россия, и Украина.

Ольга Тимофеева, член комитета Совета Федерации по международным делам:

Наблюдая за процессом выборов, избирательной кампанией, над тем, как действовала предыдущая украинская власть, могу сказать следующее. Недопущение наших наблюдателей на выборы, отказ развернуть участки на территории Российской Федерации, нарушение прав граждан Украины, которые находятся и работают на территории России – нам не нужно спешить с признанием этих выборов.

Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации

Колонка в Российской газете:

Мы НЕ связываем пока надежд с победителем, ибо Украина при Порошенко перестала быть суверенным государством. А потому диспозиция по сути не изменилась - все те же санкции, демагогия про агрессию и оккупацию и не выполняемые Минские соглашения.

Диспозиция по сути не изменилась - все те же санкции, демагогия про агрессию и оккупацию

Сможет ли Зеленский, отойдя от предвыборной риторики, стать самостоятельным президентом суверенной и независимой Украины - покажет только время. И в этом, разумеется, хочется пожелать ему успеха.

Юрий Гемпель, представитель оккупационной власти Крыма, так называемый "председатель комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям":

Мы надеемся, что у Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион.

Молодой и неопытный президент мог бы быть успешным при крепком главе правительства - таком как Юрий Бойко

Украинские элиты воспользуются неопытностью нового президента, отсутствием у него команды, способной профессионально руководить страной. Вместе с тем молодой и неопытный президент вполне мог бы быть успешным при крепком главе правительства - таком как Юрий Бойко.

Российские СМИ

Телеканал Россия 1, Владимир Соловьев

Пусть порадуются. Они не понимают, какую замечательную карту они вытащили. "Кот в мешке" получил, вежливо говоря, "кота в мешке" - Украину, с которой еще непонятно, как он собирается справляться. […]

Украина проголосовала за человека, который не представил свою позицию ни по одному основному вопросу. Ни показал свой потенциальный состав министров, ни сказал, кто у него будет основными людьми. Это "глубокий демократический выбор разумного народа"!

Первый канал, Петр Толстой:

Балаган! Такой чисто малороссийский политический балаган, в который неизменно скатывается любой политический процесс в этой стране.

Телеканал НТВ, Ирада Зейналова:

Это не Игра престолов, это игра за престол. Вряд ли правы те, кто говорит об активной политической жизни на Украине и муках рождения настоящей европейской демократии. Но украинцам, конечно, хочется использовать этот шанс, чтобы уже наконец наступило обещанное светлое будущее.

Известия:

Но плакаты "либо Порошенко, либо Путин", развешанные по всей стране и спешно убранные из-за негативной реакции общественности, не помогли украинскому президенту остаться на Банковой улице еще на один срок. Незавершенная война, коррупционные скандалы и общая социально-экономическая ситуация в стране свели на нет все старания Петра Порошенко.

Владимир Зеленский не сможет провести резкую смену политических элит

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет провести резкую смену политических элит в стране и разрушить созданные прежними властями коррупционные схемы. Однако в случае готовности к компромиссам он способен остановить войну в Донбассе, считают опрошенные Известиями эксперты. Сам победитель уже пообещал действовать в нормандском формате и продолжать работу в рамках Минского процесса.

Ведомости:

Столь значимый отрыв от конкурента – в очень большой степени голосование не за Зеленского, а против Порошенко, полагает руководитель фонда Институт социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. […]

Российские эксперты заметных изменений в отношениях Киева с Москвой не ждут.

Позиционирование Украины как анти-России сохранится при любом президенте, считает политолог Евгений Минченко: "Зеленский занимает даже более радикальную позицию. Порошенко минских соглашений не выполнял, но говорил, что надо".

В Москве хорошо понимают, что Зеленский будет руководствоваться прежде всего интересами своего политического выживания

А Зеленский, продолжает Минченко, уже фактически анонсировал отказ от минских соглашений и предложил изменить нормандский формат, убрав из него представителей [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской республик и добавив представителей США и Великобритании.

Кроме того, Зеленский уже анонсировал информационную войну против России и она может быть более успешной, чем война Порошенко, полагает эксперт: "Зеленский – политик другого поколения, у него команда креативщиков, она в состоянии производить более интересный продукт. Это будет серьезным вызовом для России". […]

В Москве хорошо понимают, что Зеленский будет руководствоваться прежде всего интересами своего политического выживания, подчеркивает политолог Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинскую тематику помощнику президента России Владиславу Суркову: "Зеленский делал заявления, которые были направлены против России или прямо противоречили ее позиции. Не следует ожидать, что он радикально изменит риторику. Украинские правые попытаются мобилизоваться и взять реванш, могут появиться новые точки напряжения".

Возглавляемый Чеснаковым Центр политической конъюнктуры уже подготовил аналитическую записку (Ведомости с ней ознакомились) о сценариях развития двусторонних отношений. Самый реалистичный – "Статус-кво": сохранение текущих отношений. Наименее вероятный – "Компромисс": заключение сделки, предполагающей уступки, которые пока рассматриваются обеими странами как предательство национальных интересов.

Центр политической конъюнктуры уже подготовил аналитическую записку о сценариях развития двусторонних отношений

Два других сценария – "Потепление" (постепенное, но ограниченное восстановление двусторонних отношений с акцентом на проблемы, которые можно решить в ближайшее время, вроде полного прекращения огня в Донбассе и восстановления прямого авиасообщения) и "Эскалация" (усиление противостояния, на которое могут пойти обе стороны для решения тех или иных проблем).

Среди главных маркеров, которые повлияют на отношение России к Зеленскому, авторы записки называют готовность к прямому диалогу с непризнанными республиками, смягчение подхода к русскому языку как государственному на Украине и снижение градуса милитаристской риторики.

Российская газета:

Данные [экзитполов] почти совпали с предсказаниями всех социологических служб Украины, говоривших о троекратном превосходстве молодого кандидата. Иного мнения до последнего придерживались разве что придворные советники Порошенко, успокаивавшие заказчика двукратным отставанием. Пятничные дебаты на стадионе Олимпийский не стали для Порошенко "чудо-оружием": исходя из реакции в украинских СМИ и социальных сетях Порошенко проиграл дебаты с разгромным счетом и не смог расширить свое электоральное поле, замкнувшееся в границах трех западных областей. […]

Впрочем, пока Зеленский меньше всего думает о ближайшем будущем и обязательствах перед США и ЕС и празднует безоговорочную победу, с которой согласился и его соперник. Судя по первым высказываниям, обещание организовать Порошенко встречу с прокурором Зеленский тоже пока отложил. […]

Студия Квартал 95, остающаяся основным бизнесом Владимира Зеленского, снимает художественные фильмы и развлекательные программы, рассчитанные преимущественно на Россию и русскоязычную аудиторию Украины.