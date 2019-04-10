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"Процедура соблюдена": глава Одесской ОГА согласился с отставкой

Сегодня, 17:55
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"Процедура соблюдена": глава Одесской ОГА согласился с отставкой - фото

Одесская ОГА

Максим Степанов

Уволенный глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что не собирается обжаловать решение правительства об отставке.

"Обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причины моего увольнения. Выборы в Одесской области прошли прозрачно и честно, поэтому это решение есть чисто политическим", - сказал Степанов в комментарии местному изданию 048.ua.

Бывший губернатор Одесской области добавил, что процедура его отставки полностью законна, и он ожидает, что в ближайшее время на сайте президента появится новый указ об увольнении. 

"Я рад, что заставил президента хотя бы в такой способ придерживаться Конституции Украины. Процедура соблюдена", - подчеркнул он.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Максима Степанова. 

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией, и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.

10 апреля Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков был единственным, кто не поддержал отставку Степанова. По его словам, главу Одесской ОГА уволили "по политическим мотивам".

Теги:   Одесская область Одесская ОГА Максим Степанов

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