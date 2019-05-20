Процедура инаугурации. Как Порошенко будет передавать свои полномочия Зеленскому 20 мая, 10:03 11966 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Порошенко должен передать президентские полномочия Зеленскому не позднее, чем 3 июня REUTERS / Valentyn Ogirenko

ЦИК еще подсчитывает голоса, но Владимира Зеленского со вчерашнего дня уже поздравляют с победой на президентских выборах — по данным экзитполов он победил с рекордным уровнем поддержки 73% избирателей.

Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня. Рассказываем, как Петр Порошенко будет передавать президентские полномочия Владимиру Зеленскому.

Торжественная присяга

Согласно ст. 104 Конституции Украины новый президент вступает на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады. Присягу он приносит, положив руку на Конституцию Украины и, при желании, на Пересопницкое Евангелие. Приводить к присяге Владимира Зеленского должен глава Конституционного суда Станислав Шевчук.

Текст присяги, которую должен произнести новый президент, следующий:

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Торжественное заседание Верховной Рады

Согласно постановлению Верховной Рады, день проведения торжественного заседания и, соответственно, инаугурации должен быть определен решением Верховной Рады по представлению спикера парламента Андрея Парубия.

Время торжественного заседания, список приглашенных на него и другие организационные вопросы Парубий должен согласовать с Зеленским и Шевчуком.

Торжественное заседание Верховной Рады должно транслировать Суспільне и все общенациональные телеканалы.

Его должен открыть Андрей Парубий. После исполнения государственного гимна и сообщения о лицах, присутствующих на торжественном заседании, слово должно быть предоставлено председателю Центризбиркома Татьяне Слипачук. Она должна будет объявить результаты выборов президента Украины.

После этого глава Конституционного суда Шевчук должен сообщить об отсутствии препятствий для принятия Зеленским президентской присяги.

Зеленский должен будет произнести присягу, подписать ее текст и передать Шевчуку. Шевчук, в свою очередь, должен будет передать текст присяги Парубию и объявить о вступлении Зеленского на пост президента Украины.

Затем Слипачук должна вручить Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шевчук — официальные символы власти президента Украины — знак президента Украины в форме орденской цепи, гербовую печать, булаву президента Украины.

Зеленский также должен произнести с трибуны Верховной Рады инаугурационную речь. После речи торжественное заседание Рады заканчивается и президент может начинать исполнение своих обязанностей.

В связи с инаугурацией президента возможны и другие торжества: концерты, военные парады, речи и т. п.

Предыдущие инаугурации

До инаугурации Виктора Януковича на торжественном заседании Верховной Рады, на котором новоизбранный президент принимал присягу, традиционно присутствовали предыдущие президенты.

На инаугурацию Януковича в 2010 году не появилась фракция Блока Юлии Тимошенко, которая была его главной конкуренткой на президентских выборах, первый президент Украины Леонид Кравчук, который был ее доверенным лицом и Виктор Ющенко. Последний встретился с Януковичем уже после инаугурации и передал ему рабочий кабинет со словами: «Виктор Федорович, Украина — превыше всего».

На инаугурации Петра Порошенко отсутствовал уже сам Янукович, который в то время уже бежал в Россию, но Кравчук, Кучма и Ющенко присутствовали в сессионном зале.

Начиная со второй инаугурации Леонида Кучмы, в торжествах по поводу вступления в должность нового президента Украины принимают участие десятки иностранных делегаций, в том числе лидеры государств.

НВ