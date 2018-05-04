"Пробовали шутить": экс-охранник рассказал о побеге Януковича

По словам охранника, в Севастополе Янукович поблагодарил всех и предложил желающим продолжить службу

4 мая районный суд Киева допросил по видеосвязи из оккупированного Крыма бывшего охранника экс-президента Виктора Януковича Дмитрия Иванцова. Текст трансляции данного процесса записал Цензор.НЕТ.

Дмитрий Иванцов сообщил, что автомобили из кортежа Януковича несколько раз подвергались нападениям со стороны митингующих. При этом сам Янукович в этих автомобилях не находился.

По словам Иванцова, с января 2014 охрана Януковича изменила порядок и маршрут передвижения - сначала выезжала группа проверки, а затем кортеж. Пришлось также отказаться от использования официальных машин и мигалок, рассказал экс-охранник. Сотрудники ГАИ по рации докладывали обстановку, однако не стояли на пересечении улиц.

Иванцов заявил, что впервые на кортеж Януковича напали 19 февраля в районе станции метро Арсенальная. Активисты якобы разбили заднее стекло и повредили крыло в микроавтобусе охраны.

Второе нападение произошло утром 21 февраля, отметил Иванцов. Возле Межигорья протестующие выставили блокпост. Машина с Януковичем проехала беспрепятственно, а на микроавтобус сопровождения напали люди с флагами Свободы и Правого сектора. В автобусе разбили стекло, но он сумел проехать.

Как утверждает Иванцов, 22 февраля охрана получила информацию о скоплении людей в районе аэропорта Борисполь и о том, что на Майдане готовят выдвижения многотысячной колонны в сторону Межигорья.

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После 12 ночи президент распорядился, чтобы избежать кровопролития, обеспечить вывод личного состава с территории резиденции, а также вывезти оружие, заявил экс-охранник.

Несколько групп обеспечения безопасности Януковича поехали в Крым и Харьков. Сам Янукович летел в Харьков на вертолете. Иванцов утверждает, что на выезде из Киева одну из таких групп, в которой был и он, остановили на блокпосту.

"Пробовали шутить, но в наш адрес пошла агрессия и требования выйти из машины. Мы сделали несколько предупредительных выстрелов, тем самым заявив о серьезности своих намерений, потом убрали доски с шипами и продолжили движение. Следующий блокпост находился на расстоянии 5-7 км, где по нам был открыт огонь без предупреждения. Пострадали три автомобиля", - утверждает он.

Иванцов заявил, что при этом получил ранение в район ребер.

Вскоре группа Иванцова объединилась с другими группами, и общей колонной они выдвинулись по Харьковской трассе в сопровождении ГАИ. Въехать в Харьков им не мешали. В городе Янукович остановился в доме Михаила Добкина, записал видео и с аэропорта вылетел в Донецк, откуда вскоре кортеж выехал в Запорожскую область.

"Получили команду выстроить в один ряд машины, включить ближний и дальний свет. Это было около полуночи 22 февраля. Прилетели три военных вертолета. Из основного автомобиля переместили президента в первый вертолет. Поступила команда садиться в вертолеты без личных вещей - брать сказали только оружие и необходимые средства защиты. Летели минут 20-25, после чего приземлились на военном аэродроме. Высадились и получили команду ожидать самолет - Ан-26. Дождались, вылетели, приземлились на территории Крыма", - рассказал Иванцов и уточнил, что вертолеты и военный аэродром принадлежали Российской Федерации.

"23 февраля утром приземлились на военном аэродроме в Крыму. Встречала нас колонна из микроавтобусов. Выдвинулись в направлении 9-й госдачи в район Фороса. Потом стало ясно, что туда мы попасть не можем, и было принято решение двигаться в направлении Ялты, где разместились на территории пансионата. Находились там часа четыре", - добавил Иванцов. По его словам, охраняли этот санаторий военные Черноморского флота России.

Затем Януковича увезли в Севастополь в Казачью бухту, где базируется ЧФ РФ.

"Там Янукович поблагодарил всех и предложил продолжить охранять его всем желающим. Я и мои подчиненные решили остаться с Януковичем. После этого нас доставили на территорию Российской Федерации", - отметил он.