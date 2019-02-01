Про що ми маємо запитати кандидатів. Відомі громадські діячі звернулися до українців з приводу виборів президента Вчера, 18:39 769 Цей матеріал також доступний українською EPA Громадські діячі зібрали питання, відповіді на які дозволять українцям зробити свідомий вибір EPA

НВ публікує статтю філософа Євгена Бистрицького Час видовищ та рік відповідального вибору.



Під його зверненням підписались багато відомих українців, серед яких письменник Сергій Жадан, журналіст Зураб Аласанія, соціолог Ірина Бекешкіна, голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська, менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) Павло Шеремета та інші. Наводимо повний текст мовою оригіналу.

Президентська виборча кампанія набує все більш виразних рис масового видовища. Кандидати на вищу посаду обговорюють на власних форумах висування та з екранів найрізноманітніші питання, котрі сьогодні хвилюють громадян. У багатоголоссі відповідей, пропозицій і візій від кандидатів, свідомо чи несвідомо маніпулятивного та популістського характеру, ми, виборці, здатні втратити ясні орієнтири. Заплутатись у змісті порядку денного президентських виборів. Гублячись в обіцянках, втратити шанс зробити достатньо виважений, отже – свідомий і відповідальний вибір. Примусити кандидатів конкретно і ясно позначити власні пріоритети, щоб потім ми були здатні колективно вимагати виконати обіцяне.

Голосувати за кращого лише думаючи про власне благополуччя – важливо, але не є найкращим рішенням. Забезпечення справедливості, як того вимагала Революція Гідності, прискорення демократичних реформ, деокупація територій Донбасу і Криму, подальша консолідація суспільства, -- все це в контексті європейського вибору країни вимагає чесної та відкритої розмови про дійсні можливості та реальні обіцянки кандидатів. Україну мають очолити професійні, порядні і патріотичні політики.

Як один з багатьох представників Виборчої Ради UA маю поділитись з зацікавленими громадянами нашим баченням того, що варто покласти в основу власного вибору і серцем, і шлунком і, насамперед, розумом у цьому розмаїтті видовищ, емоцій та обіцянок кандидатів на посаду Президента нашої країни. Для цього позапартійна, незалежна громадська ініціатива Виборча Рада UA, визначила найбільш реалістичні питання до кандидатів.

Ми вважаємо, що такий порядок денний, складений на основі циз запитань, має виходити, найперше, з цілей, повноважень, прав і обов’язків Президента України, визначених у Конституції. Адже ми обиратиме нашого майбутнього Президента насамперед на основі чинної Конституції. Президент України є достатньо впливовим органом влади, проте не є всевладним авторитарним вождем і не може робити все, що йому забагнеться або про що його просять політичні соратники чи диктують вигоди популізму.

Нагадаємо про його/її реальні лідерські можливості.

Цілями діяльності Президента України є гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (стаття 102 Конституції України).

Відповідно до Конституції (стаття 106) більшість повноважень Президента України сконцентровані у сферах зовнішніх зносин, забезпечення оборони та безпеки України. Він представляє державу і керує її зовнішньополітичною діяльністю, він є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України і керує у сферах національної безпеки та оборони держави, він ініціює введення воєнного чи надзвичайного стану та очолює Раду національної безпеки і оборони України, а також призначає чи визначально впливає на призначення десятків вищих посадових осіб у цих сферах.

Проте ряд конституційних повноважень Президента дають йому право і обов’язок впливати і на всі інші питання державної політики. Це насамперед право законодавчої ініціативи та право підписувати закони, ухвалені Верховною Радою України, чи застосовувати щодо них право вето, право звертатися до Конституційного Суду з конституційними поданнями, право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду і право скасовувати акти голів місцевих державних адміністрацій, а також повноваження звертатися з посланнями до народу та парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Президент України також наділений Конституцією і типовими для світової практики повноваженнями глави держави – вносить до Верховної Ради подання на призначення чи призначає за її згодою цілий ряд політичних призначенців, за результатами конкурсних відборів призначає на посади суддів і деяких держаних службовців, у визначених Конституцією випадках призначає парламентські вибори та всеукраїнський референдум, нагороджує державними нагородами, надає та припиняє громадянство, здійснює помилування.

Тому ми, Виборча Рада UA, закликаємо всіх політиків і громадських діячів, усіх науковців та експертів, теле-/радіоведучих та журналістів, а відтак усіх громадян України та виборців зосередитися в ході прийдешньої президентської виборчої кампанії на баченні кандидатами в Президенти України відповідей на такі питання:

Блок №1. Роль Президента в конституційній моделі влади, форми та методи здійснення ним своїх повноважень та передвиборчих обіцянок

1. Форма державного правління і конституційна реформа. Яка роль Президента у системі стримувань і противаг в українській політичній системі? Чи є сильна президентська влада загрозою для демократії в Україні? Яка форма державного правління найбільш придатна для України? Чи кандидат буде ініціювати зміни до Конституції в частині розподілу повноважень між Парламентом, Президентом, Урядом і які?

2. Президент і законодавча влада. Які пріоритети законодавчих ініціатив Президента? Як будуть готуватися законопроекти для внесення Президентом? Якими загальними критеріями має керуватись Президент для застосування права вето?

3. Президент і виконавча влада. Яку роль має відігравати Президент при формуванні персонального складу Уряду? Чи може Президент давати доручення Уряду, якщо так, то з яких питань? З яких питань Президент має видавати укази нормативного характеру? За якими критеріями і в якому порядку повинні відбиратися кандидати для призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій та інші посади в органах виконавчої влади, які здійснює Президент? Які консультативно-дорадчі органи планує створити, як їхня діяльність має співвідноситися з діяльністю Уряду?

4. Президент і судова влада. Яке бачення кандидата щодо реформи юрисдикційної та територіальної організації судової влади? Яку роль буде відігравати Президент у призначенні суддів на посади, яка роль громадськості в цьому процесі? Як мають добиратися кандидати на посади суддів Конституційного суду України, які критерії до них мають бути в Президента? Які зміни ініціюватиме Президент до Закону “Про прокуратуру” у світлі змін до Конституції щодо правосуддя? Які вимоги в Президента до кандидатури на Генерального прокурора, які очікування від його діяльності?

5. Президент призначає вищих посадових осіб. Чи маєте ви кандидатури та, якщо так, то кого плануєте для призначення на наступні ключові посади: Керівник апарату Президента (Адміністрації, Секретаріату, Канцелярії), Секретар РНБО, Голова СБУ, Голова НБУ, Генеральний прокурор, Міністр закордонних справ, Міністр оборони.

Блок №2. Роль Президента в реалізації завдань зовнішньої політики України

1. Яким є конкретний план (плани) кандидата щодо пришвидчення вступу України до ЄС: інтеграції в енергетичний простір ЄС, переходу України на стандарти ЄС у промисловості та у сільському господарстві?

2. Членство в НАТО чи нейтралітет, чи позаблоковість?

3. Чи визнає кандидат Росію країною – агресором (так/ні)?

4. Чи планує кандидат зберігати з Росією дипломатичні відносини, безвізовий режим, залізничне транспортне сполучення, вільний перетин кордону, торгівлю з тимчасово окупованими територіями Донбасу, існуючу міжнародно-правову базу відносин?

5. Чи готовий кандидат повернутися до питання про відшкодування Росією усіх збитків, завданих Україні після 1 грудня 1991 р., у тому числі виплати компенсацій (репарацій) за війну проти України?

6. Чи планує кандидат мінімізувати рівень економічної залежності України від Росії? Якщо так, у яких сферах? Чи вважає кандидат доцільним відмову від 2,56 млрд. дол. на користь НАК «Нафтогаз» за рішенням Стокгольмського арбітражу в обмін на новий «транзитний контракт» з Росією? Чи має намір кандидат припинити появу в Україні російських компаній під європейськими брендами і яке його ставлення до діяльності вже наявних в Україні?

7. За яких обставин кандидат вважає можливим нормалізацію відносин з Росією?

8. План дій кандидата щодо розвитку відносин з сусідніми державами (крім Росії), зокрема у контексті зміцнення обороноздатності на північному та південно-західному кордоні (Білорусь, Молдова (Придністров‘я)) та захисту політичних інтересів України (Угорщина, Польща)?

Блок №3. Роль Президента в реалізації стратегії безпекової та оборонної політики України

1. Яким є конкретний план кандидата з відновлення територіальної цілісності України (повернення Криму та Донбасу)?

2. Якими є ключові елементи плану кандидата щодо:

- зміцнення обороноздатності країни?

- реформування «Укроборонпрому»?

- реформування СБУ?

Блок №4. Стратегія економічного розвитку України – ключові елементи бачення

1. Якими мають бути пріоритети бюджетної політики в цілому та політика запозичень зокрема? Як Ви оцінюєте стосунки України з міжнародними фінансовими організаціями (передовсім МВФ, ЄБРР, Світовим банком) та як Україна повинна будувати такі стосунки?

2. Які завдання мають виконувати правоохоронні органи (МВС, СБУ тощо) в економічній (бізнесовій) сфері з тим, щоб ефективно захистити суспільні інтереси, але при цьому не використовувати свої специфічні можливості для реалізації різного роду корупційни схем.

3. Яку роль має відігравати сам Президент у викоріненні економічних та інституційних передумов корупції. Назвіть конкретні сфери та точки прикладання Ваших зусиль для вирішення цієї проблеми: йдеться, насамперед, про попередження виникнення корупції шляхом змін правил та норм економічної поведінки.

4. Як ви збираєтесь будувати стосунки з олігархами, зважаючи на те, що вони сьогодні відіграють суттєву роль в економіці? Ваше бачення механізмів демонополізації та деолігархізації в політичному та економічноиу вимірах.

5. Окресліть Вашу позицію стосовно наступних змін і реформ:

- запровадження ринку сільськогосподарської землі;

- пенсійної реформи;

- реформи трудового законодавства, зважаючи на тенденції розвитку ринку праці в Україні та зарубіжжі, а також динаміку трудової міграції.

Блок №5. Роль Президента в зміцненні національної консолідації України

1. Бачення кандидатом найбільш ефективних державних інструментів/політик для зміцнення громадянської ідентичності, загальнонаціональної єдності в умовах проведення реформи децентралізації та подальшого розвитку місцевого самоврядування.

2. Максимально відкритий діалог президентської гілки влади з громадянським суспільством є однією з ключових запорук національної консолідації. Як Ви бачите побудову ефективної публічної комунікації з громадянським суспільством?

3. Які законодавчі ініціативи стосовно забезпечення прав національних меншин будуть запропоновані, зокрема щодо внесення та ухвалення нового закону про національні меншини та корінні народи? В який спосіб можуть бути розвинені недекларативні механізми реалізації прав національних меншин (освіта мовами національних меншин, питання представництва, протидії дискримінації)? Яке ставлення кандидата щодо створення кримськотатарської національно-територіальної автономії на Кримському півострові, внесення змін до 10 Розділу Конституції України?

4. Назвіть кілька конкретних кроків, які Ви вважаєте доцільними для підтримки громадян України, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області, та в Криму в перспективі культурної реінтеграції окупованих територій?

5. Яким має бути можливий план дій Президента щодо розвитку релігійної толерантності, запобігання конфліктам в сфері міжрелігійних, міжконфесійних відносин? Ваше бачення першочергових дій Президента впровадження в Україні європейських стандартів політики гендерної рівності?

Звичайно, актуальними також залишаються питання оцінки етики діяльності кандидатів у минулому, чесності і відкритості інформації кандидата про себе, а також прозорості фінансування та можливого використання адміністративного ресурсу.

Ми плануємо запросити кожного з найрейтинговіших кандидатів на дискусію за матрицею цих питань. Ми пропонуватиме обраним нами кандидатам відповісти абр на всі ці питання, що було б бажано, або дати відповіді лише на ті питання з кожного Блоку, які та відповіді на які вони вважають принциповими та найголовнішими для їхніх кандидатських програм.

Ми певні, що сприяти громадянам отримати максимально ясні відповіді від кандидатів, є головне громадське завдання та достойна роль інтелектуалів під час цього річних виборів.

Виборча Рада UA

Айвазовська Ольга, Голова Правління ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА», Голова Правління Міжнародного фонду «Відродження»

Аласанія Зураб, журналіст, Голова Правління Національної суспільної телерадіокомпанії.

Бекешкіна Ірина, соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, член Ради Реанімаційної Ради Реформ

Бистрицький Євген, доктор філософських наук, завідувач відділу Інституту філософії НАН України

Бураковський Ігор, доктор економічних наук, Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Вишневський Андрій, адвокат, експерт з державного управління, громадський діяч.

Возняк Тарас, культуролог, політолог, головний редактор і засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї», генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького

Гарань Олексій, доктор історичних наук, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, професор політології Національно університету «Києво-Могилянська академія»

Гончар Михайло, експерт з енергетики та національної безпеки, Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

Длігач Андрій, доктор економічних наук, генеральний директор групи компаній Advanter Group

Духніч Ольга, докторка політичних наук, журналістка, радіо «Новое Время»

Жадан Сергій, письменник, громадський діяч

Кіпень Володимир, кандидат філософських наук, доцент Донецького національного університету ім. В. Стуса

Коліушко Ігор, експерт в галузі права, Голова Правління Центру політико-правових реформ, викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кошель Олексій, громадський діяч, генеральний директор Комітету виборців України

Лигачова Наталія, журналістка, шеф-редакторка інтернет видання «Детектор медіа», член Ради Реанімаційної Ради Реформ

Макаров Юрій, журналіст, оглядач часопису «Український тиждень», член Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України

Мелешевич Андрій, правник, доктор філософії в галузі політичних наук, президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Пекар Валерій, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський діяч

Ройтбурд Олександр, художник, директор Одеського художнього музею

Скіпальський Олександр, український військовик, генерал-лейтенант

Тищенко Юлія, керівниця Програми підтримки демократичних процесів, Український незалежний центр політичних досліджень

Тузов Дмитро, тележурналіст, політичний оглядач

Фільц Олександр, доктор медичних наук, завідувач кафедри в ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Шевченко Тарас, стипендіат програми Yale’s World Fellows 2017, директор Центру демократії та верховенства права, член Ради Реанімаційної Ради Реформ

Шеремета Павло, український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року).

Юрчишин Ярослав, експерт, Голова Правління Transparency International Ukraine (2016-2018)