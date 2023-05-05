Кабмин поддержал снижение предельного возрасте пребывания на учете 5 мая, 22:14 Кабинет министров (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Кабинет министров в пятницу, 5 мая, поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон О военной обязанности и воинской службе. Изменения предполагают снижение граничного возраста пребывания граждан на учете с 27 до 25 лет.



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Накануне в Минобороны заявили, что в Украине хотят снизить предельный возраст пребывания на воинском учете до 25 лет. В ведомстве объяснили, что во время военного положения нет необходимости в учете призывников до 27 лет.



Как заявили в Минобороны, то, что призывники каждый год должны приходить в территориальные центры комплектования и соцподдержки, приводит к дополнительным расходам, нагрузке на медработников и увеличении очередей на военно-врачебные комиссии. При этом призыв на срочную службу во время военного положения не проводится.

Также длительное пребывание на учете призывников во время военного положения приводит к тому, что многие годные граждане, не имеющие статуса военнообязанных, не могут быть призваны во время мобилизации.

«Все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и безопасностными структурами, а их цель — исключительно оптимизация процессов для приближения нашей победы», — подчеркнули в Минобороны.