После войны Украина откажется от призыва, основой обороны станет профессиональная армия — Шмыгаль 6 июля, 13:58 После войны все военнообязанные будут проходить обязательные учения на полигонах (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

После окончания войны с Россией Украина откажется от стандартного призыва, а основной обороны страны станет профессиональная армия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с вицепремьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министром обороны Алексеем Резниковым, главой МВД Игорем Клименко, и представителями ВСУ по реформе безопасности и обороны Украинский щит.

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По словам Шмыгаля первоочередной задачей является завершение перехода Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО — от техники и оружия до планирования и анализа.

«После войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям». — пояснил премьер.

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Он добавил, что еще одним компонентом Новой украинской армии станет развитие ВПК.

«Украина активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование», — уточнил он.

Шмыгаль также рассказал, что отдельно поднимались вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

ВСУ освобождают Украину от оккупационных войск РФ, получая непосредственный боевой опыт на поле боя. Украинские военные также учатся использовать военную новейшую технику западного образца и уже применяют ее против врага.