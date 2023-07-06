После войны Украина откажется от призыва, основой обороны станет профессиональная армия — Шмыгаль
После войны все военнообязанные будут проходить обязательные учения на полигонах (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
После окончания войны с Россией Украина откажется от стандартного призыва, а основной обороны страны станет профессиональная армия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с вицепремьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министром обороны Алексеем Резниковым, главой МВД Игорем Клименко, и представителями ВСУ по реформе безопасности и обороны Украинский щит.
По словам Шмыгаля первоочередной задачей является завершение перехода Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО — от техники и оружия до планирования и анализа.
«После войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям». — пояснил премьер.
Он добавил, что еще одним компонентом Новой украинской армии станет развитие ВПК.
«Украина активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование», — уточнил он.
Шмыгаль также рассказал, что отдельно поднимались вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.
ВСУ освобождают Украину от оккупационных войск РФ, получая непосредственный боевой опыт на поле боя. Украинские военные также учатся использовать военную новейшую технику западного образца и уже применяют ее против врага.