Зеленский — призывникам, которых могут отправить в Украину: Нам тут не нужны новые убитые люди 2 апреля, 01:17 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении прокомментировал весенний призыв в РФ, подчеркнул, что призывников могут отправить участвовать в полномасштабном вторжении в Украину, и заявил, что это «гарантированная смерть для многих молодых парней».

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По словам Зеленского, хотя российские призывники — граждане страны, которая воюет против Украины, «наша обязанность как людей предупредить».

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«Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, чтобы они жили — у себя дома», — сказал глава государства.

С 1 апреля в стране-агрессоре объявлен весенний призыв, который продлится по 15 июля. В российскую армию должны призвать 134,5 тысячи человек.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла около 17 700 человек личного состава. Для сравнения, официальные потери советской армии в Афганистане в 1979—1989 годах составили 15 051 человек.

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