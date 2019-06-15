Приятно видеть в списках приличных людей. Известные украинцы рассказали, за кого собираются голосовать на выборах в Раду Вчера, 07:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Украинцы ждут, что в Раде после выборов появятся новые лица REUTERS / Gleb Garanich

Журнал НВ выяснил у соотечественников, каким политсилам они симпатизируют накануне предстоящих парламентских выборов.

Александр Смирнов, креативный директор агентства Tabasco

Считаю, что нужно быть последовательным. И, проголосовав во втором туре за Владимира Зеленского, нужно дать ему шанс перезагрузить систему.

Петр Чернышов, экс-президент компании Киевстар, член совета директоров Киевской школы экономики

За кого голосовать? У меня с этим все очень просто. Я знаю Славу [Вакарчука] уже более 13 лет. Говорил с ним сотни раз на разные темы — от бизнеса, экономики до политики и истории. Знаю, что он очень принципиален в главном. Знаю, что он боец. И у него очень хорошее образование: физика в Украине и политика и экономика — в Штатах. И я вижу, кого он пригласил в свой список. Даже сомнений не возникло. Голосовать — за Голос.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд

Наличие в избирательном списке Оппозиционной платформы — За життя [экс-мера Славянска] Нели Штепы делает мою поддержку этого блока невозможной. Что касается Батькивщины, она уже давно в политике, и я не думаю, что она что‑то новое покажет. Европейская солидарность, как оказалось, не такая уж и европейская. В принципе, все мы тоже уже видели. Ну, а что касается Слуги народа, то, поскольку я вижу, как в Харькове формируются списки, наверное, за эту партию голосовать не буду.

Но надеюсь, что все-таки свежие силы с более чистыми помыслами подтянутся к проходному барьеру и мы за них обязательно проголосуем.

Людмила Горделадзе, директор киевского кинотеатра Жовтень

«Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!» [Уильям Шекспир, Гамлет]. Я — за Батькивщину.

Вячеслав Демьяненко, директор компании С Кард Сервис — SOCAR Energy Ukraine

Пока мной движет дух перемен. Я ведь общаюсь с коллегами и понимаю, что это такой общий тренд: люди верят, что, может быть, с новым президентом все‑таки что‑то изменится. Еще не знаем до конца как, но желание есть. Поэтому я и те, кого я знаю, а это люди до 40 лет, будем голосовать за партию Владимира Зеленского [Слуга народа].

А что касается остальных [политсил], партия Петра Порошенко, несмотря на то, что там немного поменяли борд, и Юлия Владимировна [Тимошенко], и Оппозиционный блок — мы же всех их уже знаем, это все уже было. Поэтому нужно смотреть в будущее. Что из этого получится, мы, конечно, увидим. Но по крайней мере мы точно знаем, чего не хотим.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group

Приятно видеть у всех участни­ков будущих «перегонів» в списках приличных и очень приличных людей. В партийных списках есть критическое большинство новых лиц. Это уникальная возможность перезапустить государственный механизм, а не ходить по кругу, как мы это делали предыдущие годы.

Приятно видеть у всех участни­ков будущих « перегонів» в списках приличных и очень приличных людей.

Но кашу могут испортить мажоритарные кандидаты.



Поэтому не стоит реагировать на риторику, голосовать нужно за депутатов, которые могут внятно отчитаться за источники своих доходов и прозрачно показать, за счет чего живут они и их семьи. Если кандидат в депутаты говорит, что его содержит жена, отец, брат, задайтесь вопросом: можно ли доверять человеку, который не может сам себя обеспечить? Вы готовы ему поручить организовать свою жизнь?

Павел Гудимов, арт-менеджер, музыкант, основатель галереи Я Дизайн

Потенциально я рассматриваю партию Петра Порошенко [Европейская солидарность] и, возможно, партию Голос [Святослава Вакарчука]. Не могу сказать, что другие политсилы вызывают у меня желание за них голосовать. Посмотрим, как будет проходить предвыборный процесс, ведь еще многое может повылезать. Ну и много зависит от кандидатов.

Почему именно эти партии? Мне кажется, что Порошенко был эффективным лидером. И то, что он старается реформировать свою партию и очиститься от тех людей, которые тянут его на дно, — приятный момент. К тому же, он продолжает коммуникацию, имеет авторитет. Вспомните, так, как его, еще не провожали ни одного президента.

Что касается Голоса, то сейчас я смотрю на [избирательные] списки, на количество активистов, примкнувших к партии. Но еще хочу увидеть, действительно ли будут подобраны качественные кадры на местах и как будет проходить предвыборная коммуникация. Для меня не так важно послушать песни Океана Ельзи, как-то, кто будет среди молодых политиков, которые собираются под знамена партии.

Юрий Володарский, журналист, литературный критик

Я не отдам свой голос за националистов, в какие бы блоки они не объединялись. Я не проголосую за пророссийские осколки Партии регионов, на какие бы блоки они не распадались.

В Верховную Раду, а затем и в другие органы власти должны прийти новые люди

Я не стану голосовать за какую бы то ни было старую гвардию в лице Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Ляшко. Патриотических пустобрехов, беспринципных популистов, расчетливых упырей и других типичных представителей украинской политической элиты пора выгнать вон.



В Верховную Раду, а затем и в другие органы власти должны прийти новые люди. Если исходить из этой концепции, вариантов немного, приблизительно два.

Впрочем, ваш вопрос, скорее всего, преждевременный: вероятность отмены досрочных выборов через Конституционный суд весьма высока.

Игорь Захаренко, гендиректор турфирмы Феерия

Надеюсь, что выборы все же состоятся по расписанию — 21 октября. Это будет правильно. На 21 июля мне придется менять свои планы и раньше возвращаться в Киев.

Буду голосовать за ЕС [Европейская солидарность]. Думаю, нам нужно и дальше двигаться в направлении Европы и НАТО.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций! Fest (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка)

Запрос общества на смену власти после Революции достоинства 2014 года остался и хочется видеть новых, честных и профессиональных людей. Буду поддерживать силы, которые разделяют мои взгляды: где основа общественного договора — верховенство права и неприкосновенность частной собственности, где в почете достоинство и свобода каждого человека, где движение в Евросоюз как вектор внешнего развития. За конкурентоспособную экономику, которая основана на сильном малом и среднем бизнесе и инновациях.

Партии, близкие в этом видении развития страны, буду фильтровать по конкретным людям в партийных списках и делам. Если будет обнаружена коррупция, то это сразу «красная карточка» от меня.

Из первичной информации, которую успел получить, импонирует новосозданная партия Голос. А дальше — жаркий месяц лета для анализа остальных вариантов и окончательный выбор 21 июля.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года