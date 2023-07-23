Карту разделенной России из кабинета Буданова продали за 14 миллионов гривен — деньги пойдут в фонд Притулы
Карта разделенной России из кабинета Кирилла Буданова (Фото:Wandere51226593/Twitter)
Политик, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула сообщил, что на аукционе продали карту разделенной РФ из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова.
Карта была продана за 14 миллионов гривен. Вся сумма приобщается к сбору Выявляем — уничтожаем на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.
«Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!», — сообщил Притула.
19 июля Сергей Притула объявил новый мегазбор. На этот раз цель — приобрести пять комплексов разведывательных БПЛА для ГУР Украины. Сумма сбора — 120 миллионов гривен.