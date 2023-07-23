Карту разделенной России из кабинета Буданова продали за 14 миллионов гривен — деньги пойдут в фонд Притулы 23 июля, 23:32 Карта разделенной России из кабинета Кирилла Буданова (Фото:Wandere51226593/Twitter)

Политик, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула сообщил, что на аукционе продали карту разделенной РФ из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова.



Карта была продана за 14 миллионов гривен. Вся сумма приобщается к сбору Выявляем — уничтожаем на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.

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«Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!», — сообщил Притула.

Продано!

«Карта Буданова» з розділеною росією пішла з молотка за 14 млн гривень!



Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!



Вся сума долучається… pic.twitter.com/poK2g6JcWI — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) July 23, 2023

19 июля Сергей Притула объявил новый мегазбор. На этот раз цель — приобрести пять комплексов разведывательных БПЛА для ГУР Украины. Сумма сбора — 120 миллионов гривен.