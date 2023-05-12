Представление о присвоении Героя Украины будет рассматривать экспертная группа: кто в нее войдет и как изменится процедура 12 мая, 13:42 Зеленский внес изменения в процедуру предоставления звания Герой Украины (Фото:ОП)

Представление о присвоении звания Герой Украины будет рассматривать экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В его Офисе отметили, что экспертная группа будет проводить предварительное рассмотрение представлений.

Видео дня

В нее войдут представители Минобороны, Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы, ГСЧС, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления госохраны Украины, Офиса президента.

На Банковой пояснили, Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

«Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Так что было решено предусмотреть специальный совещательный орган — экспертную группу, которая будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении государственных наград», — отметил он.

Президент добавил, что каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских оккупантов и освобождал украинскую территорию, «должен быть достойно отмечен».

Согласно указу, если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии госнаград, то материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с заключением этой группы.

В конце февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Украинская армия удерживает оборону и идет в контранступление, освобождая оккупированные территории.

Читайте также: Появился указ о присвоении звания Героя Украины расстрелянному оккупантами военному Александру Мациевскому

На сайте президента появляется огромное количество петиций с призывом присвоить звание Герой Украины украинским военным, части из них — посмертно.