Представление о присвоении Героя Украины будет рассматривать экспертная группа: кто в нее войдет и как изменится процедура
Зеленский внес изменения в процедуру предоставления звания Герой Украины (Фото:ОП)
Представление о присвоении звания Герой Украины будет рассматривать экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
В его Офисе отметили, что экспертная группа будет проводить предварительное рассмотрение представлений.
В нее войдут представители Минобороны, Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы, ГСЧС, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления госохраны Украины, Офиса президента.
На Банковой пояснили, Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.
«Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Так что было решено предусмотреть специальный совещательный орган — экспертную группу, которая будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении государственных наград», — отметил он.
Президент добавил, что каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских оккупантов и освобождал украинскую территорию, «должен быть достойно отмечен».
Согласно указу, если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии госнаград, то материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с заключением этой группы.
В конце февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Украинская армия удерживает оборону и идет в контранступление, освобождая оккупированные территории.
На сайте президента появляется огромное количество петиций с призывом присвоить звание Герой Украины украинским военным, части из них — посмертно.