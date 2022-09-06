Визит Лиз Трасс в Киев уже готовится — посольство 6 сентября, 02:44 Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что посольство уже начало подготовку визита в Киев нового премьер-министра Лиз Трасс.

«Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же последует звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев», — заявил Пристайко в эфире телемарафона.



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Посол также отметил, что поддерживает заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие.

«Я уверен, что это правильное заявление, хотя и довольно рискованное. Не то, что бы хотели слышать многие миротворцы во всем мире, но она расставила все точки над „i“. Россия получила мощный сигнал, который она должна была получить. Лиз Трасс прекрасно понимает и к ней обращался наш министр Дмитрий Кулеба с напоминанием о том, что Британия — это одна из тех стран, которые обещали защитить Украину, когда мы избавимся от ядерного оружия», — заявил посол.

Ранее Лиз Трасс говорила, что в случае избрания британским премьером в первую очередь позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В понедельник она была избрана новым лидером Консервативной партии и главой правительства.

5 сентября глава украинского государства провел последний телефонный разговор с Борисом Джонсоном в его статусе премьер-министра Британии. Тот приезжал в Киев 24 августа.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

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