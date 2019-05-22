Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Яна Седова
Несмотря на боль. Как я полюбила свое тело
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Виктор Пинзеник
Что я думаю о проведении референдума
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Пристайко назначен замглавы Администрации президента — указ

Вчера, 17:53
3364
Цей матеріал також доступний українською
Пристайко назначен замглавы Администрации президента — указ - фото

Радіо Свобода

Вадим Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко замглавы Администрации президента.

Соответствующий указ № 317/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

Ранее постпреду Украины при НАТО Пристайко прочили должность главы МИД Украины. Сам дипломат не исключал такой возможности, в случае, если соответствующее предложение поступит от президента.

22 мая Зеленский отменил свой указ о назначении на должность замглавы АП Елены Зеркаль. По данным СМИ, она отказалась от этой должности.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Вадим Пристайко

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 21:40

img
Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Кернеса и Труханова
Политика

Вчера, 11:34

img
В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского
Политика

Вчера, 06:21

img
Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36808
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28356
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27056