Пристайко назначен замглавы Администрации президента — указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко замглавы Администрации президента.
Соответствующий указ № 317/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.
Ранее постпреду Украины при НАТО Пристайко прочили должность главы МИД Украины. Сам дипломат не исключал такой возможности, в случае, если соответствующее предложение поступит от президента.
22 мая Зеленский отменил свой указ о назначении на должность замглавы АП Елены Зеркаль. По данным СМИ, она отказалась от этой должности.