Пристайко назначен замглавы Администрации президента — указ Вчера, 17:53 3364 Цей матеріал також доступний українською Радіо Свобода Вадим Пристайко Радіо Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко замглавы Администрации президента.

Соответствующий указ № 317/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

Ранее постпреду Украины при НАТО Пристайко прочили должность главы МИД Украины. Сам дипломат не исключал такой возможности, в случае, если соответствующее предложение поступит от президента.

22 мая Зеленский отменил свой указ о назначении на должность замглавы АП Елены Зеркаль. По данным СМИ, она отказалась от этой должности.