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Пристайко готов возглавить МИД, если получит такое предложение от Зеленского

Вчера, 12:36
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Пристайко готов возглавить МИД, если получит такое предложение от Зеленского - фото

Радіо Свобода

Вадим Пристайко

Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.

«Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов», — сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Пристайко также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает «переходной команде» в проведении эффективных международных встреч.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что по его данным, новым министром иностранных дел Украины может стать Пристайко.

Лещенко отметил факт присутствия Пристайко на международных встречах новоизбранного президента Владимира Зеленского после церемонии инаугурации.

17 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении подать в отставку.

По словам министра, в день инаугурации он направит заявление об отставке в Верховную Раду и новому президенту Владимиру Зеленскому.

Добавим, что согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.

Теги:   МИД Украины Вадим Пристайко

Спецтема   Зеленский — новый президент

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