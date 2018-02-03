Пришел, увидел и ушел: Порошенко в Давосе планировал рассказать об успехах реформ. Но у мировых лидеров оказались другие планы

В конце первого месяца года Давос привычно принял Всемирный экономический форум. И прибывший сюда президент Украины Петр Порошенко планировал подробно говорить о том, сколь успешно реформируется страна под его управлением.

Но первая же официальная встреча - с Кристин Лагард, главой Международного валютного фонда (МВФ), показала: об успехах топовые представители Запада слушать не хотят. Они хотят самих успехов, пишет жунал Новое Время.

Топ-тема на Украинском завтраке

В Давосе 25 января прошел Украинский завтрак, организованный Фондом Виктора Пинчука. Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал окончательный приход в Украину в 2018‑м лоукоста Ryanair, аренду украинских портов иностранными инвесторами и принятие законопроектов, необходимых для допуска частных игроков на рынок железнодорожных перевозок. Управляющий директор банка Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти заявил, что видит много инвестиционных возможностей в Украине.

А вот экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт говорил о том, что Украина уже давно не в приоритете у политиков Евросоюза.

"ЕС раздражен тем, как медленно проходят изменения в Украине", - подчеркнул дипломат.

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Когда все гости Украинского завтрака расселись по местам, Порошенко должен был сказать речь. При этом встали все, кроме украинских журналистов и Вадима Новинского, бизнесмена и депутата фракции Оппоблока, а также человека, которого президент страны некогда назвал собакой женского рода, но православной.

Петр Порошенко / Фото ЕРА

По инициативе президента, сначала выступили Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады и замглавы МВФ Дэвид Липтон.

Фриланд хвалила Украину и ее реформы, а Липтон призвал украинскую власть поработать над защитой прав собственности, побыстрее провести приватизацию и запустить антикоррупционный суд.

Порошенко говорил залу об успешной "осени реформ": приняли пенсионную, образовательную и медицинскую реформы. Сказал, что доволен тем, как идет построение нового суда. Но не антикоррупционного, а Верховного.

Встречи без встреч

После Украинского завтрака президент торопился на встречу с главой Белого дома. Но Дональд Трамп в Давосе оказался слишком занят и прислал вместо себя главу Госдепа Рекса Тиллерсона.

Детали встречи стороны не разглашали: официальный сайт украинского президента лишь сообщил, что речь шла о продлении санкций против России и поставках оружия Украине.

Порошенко все же провел встречи, но лишь с премьерами трех государств: израильтянином Биньямином Нетаньяху, голландцем Марком Рютте и хорватом Андреем Пленковичем. А еще он поговорил с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Народный депутат из Фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем уверяет: украинская делегация просила встреч не только с Трампом, но и с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но те, мол, отказали.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 1 февраля 2018 года.