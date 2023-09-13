Идея президента. Политолог Бурковский — о том, хочет ли общество, чтобы коррупцию приравняли к госизмене

13 сентября, 21:45
NV Премиум
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Автор: Алексей Тарасов

Запрос об увеличении сроков заключения за коррупционные преступления в Украине не фиксируется, люди стремятся к неотвратимости наказания. Об этом в эфире Radio NV сказал исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Политолог напомнил, что в Украине есть примеры, когда избегают ответственности не только за коррупцию, но и за другие тяжкие преступления.

Теги:   Коррупция Государственная измена Владимир Зеленский Радио NV Бурковский Петр

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