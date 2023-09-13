Идея президента. Политолог Бурковский — о том, хочет ли общество, чтобы коррупцию приравняли к госизмене 13 сентября, 21:45 NV Премиум Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Запрос об увеличении сроков заключения за коррупционные преступления в Украине не фиксируется, люди стремятся к неотвратимости наказания. Об этом в эфире Radio NV сказал исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.



Политолог напомнил, что в Украине есть примеры, когда избегают ответственности не только за коррупцию, но и за другие тяжкие преступления.