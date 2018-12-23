Остановить произвол. МИД объяснил важность резолюции ООН по крымским политузникам Сегодня, 14:49 150 Цей матеріал також доступний українською Фото Наталья Кравчук / НВ В МИД поблагодарили мировое сообщество за резолюцию по Крыму

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резкой резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Официальный Киев считает такой шаг "очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом".

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном по поводу принятия 22 декабря соответствующей резолюции ООН (Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина).

"Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта", - подчеркивают украинские дипломаты.

В МИД напомнили, что большинство делегаций ООН осудили невыполнение Москвой положений предыдущих резолюций Генассамблеи 2016-17 годов, как осудили и незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов, "которые стали обычным практикой в недавно стабильной и мирной украинской автономной республике".

"Требуем от государства-агрессора остановить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в том числе политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку. Уверяем, что Украина приложит все необходимые усилия для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности", - говорится в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило благодарность каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию.

"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - констатировали в МИД.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, резолюция содержит призыв ко всем странам и международным организациям отображать Крым как временно оккупированную территорию Украины.

???? #СРОЧНО Генеральная Ассамблея #ООН только что приняла инициированную Украиной резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике #Крым и городе Севастополь, Украина».



✅За - 65, ❌проты - 27. Ключевые положения резолюции ⤵ pic.twitter.com/Aqa86P76QT - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 декабря 2018 г.

Ранее международное сообщество поблагодарил за принятие резолюции также президент Украины Петр Порошенко. Он назвал документ "четким сигналом для России" о недопустимости нарушений прав политзаключенных и подчеркнул, что Москва должна выполнить требования международного права - "освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан".

Напомним, 22 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию (Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина), в которой поименно назвала украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность информацией о применении Россией пыток во время допросов в политически мотивированных делах по указанным и другим политзаключенным. Кроме того, резолюция ООН призывает Россию соблюдать их права ( "особенно тех, кто объявил голодовку»), а также "уважать минимальные стандартные правила обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы)".

В своих резолюциях ООН очень редко указывает имена политзаключенных. Среди последних были Нельсон Мандела (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

Резолюцию поддержали 65 стран, против нее проголосовали 27 государств: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Кроме того, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

В документе говорится об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы путем перевода в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.