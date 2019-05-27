Приоткрыли карты. Что команда Зеленского рассказала о партии Слуга народа 27 мая, 21:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Александр Корниенко, Дмитрий Разумков и Михаил Федоров (слева направо) на пресс-конференции 27 мая REUTERS / Valentyn Ogirenko

27 мая состоялась пресс-конференция, на которой впервые сообщили о руководстве и ближайших планах партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, которую, согласно опросу, готовы поддержать 39,9% тех, кто определился, за кого будет голосовать.



Рассказываем главное, что стало известно.

Руководители партии

Партию Слуга народа возглавил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Его избрали на съезде партии вместо Ивана Баканова, которого президент Владимир Зеленский назначил первым замглавы СБУ.

Штаб партии Слуга народа возглавил Александр Корниенко, который до этого был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Руководителем диджитал-направления Слуги народа стал основатель digital-агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров, который отвечал за это направление и во время президентской кампании. После вступления в должность Зеленский назначил Федорова внештатным советником.

Пресс-секретарь партии Слуга народа — Татьяна Циба.

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Кто станет кандидатами в нардепы от Слуги народа

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в депутаты от их партии должен быть, в первую очередь «высокоморальным человеком с желанием и возможностью реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество».

По словам главы партии, их кандидаты должны быть успешны в сфере своей деятельности и должны быть способны показать свои достижения.

Еще одно требование к кандидатам — безупречная репутация.

Разумков отметил, что кандидат должен быть командным игроком, «который сможет работать на всю многомиллионную команду украинского народа».

Координатор штаба Слуги народа Александр Корниенко рассказал, что таких кандидатов будут отбирать в четыре этапа. Он отметил, что партия будет опираться на более чем 600 тысяч волонтеров, которые уже были задействованы в различных проектах.

Корниенко сообщил, что все желающие попасть в списки партии должны будут заполнить анкеты и добавить концепцию законопроектов, которые они хотели бы реализовать в парламенте. На собеседованиях потенциальные кандидаты должны будут рассказать о своем видении работы в комитетах.

Первый этап проверки кандидатов — документальная проверка, это поиск специалистами по безопасности сведений о прошлом кандидатов, об их связях и о том, мог ли кандидат «без контракта с госбюджетом стать серьезным предпринимателем».

Второй этап — проверка на добропорядочность.

Третий этап — профессиональная кадровая оценка, во время которой группа международных HR-компаний проведет оценку качеств кандидата.

Четвертый этап проверки — постпраймериз — кандидаты пройдут уже после съезда партии. Во время этого этапа откроется возможность комментирования потенциальных кандидатов в народные депутаты и, возможно, некоторые из них будут исключены до 8 июля.

Наши кандидаты будут работать, а не решать какие-то свои вопросы, пообещал Корниенко.

Руководитель диджитал-направления Слуги народа Михаил Федоров рассказал, что таким же образом будут отбирать и кандидатов в мажоритарных округах, которые вскоре смогут зарегистрироваться на сайте партии.

При этом, по словам Корниенко, кандидатами от партии Слуга народа в мажоритарных округах не смогут стать действующие депутаты, а вот в список партии они могут войти.

Разумков заявил, что депутаты не подпадают под закон Об очищении власти, но отметил, что, учитывая названные критерии, очень небольшое количество людей, о которых идет речь в законе о люстрации, смогут попасть в Верховную Раду.

Когда будет представлен список партии и ее программа

По словам Корниенко, планируется два этапа съезда партии Слуга народа. Первый этап должен состояться 8 июня, дата второго этапа пока не определена. По словам Разумкова, ее определят на первом этапе съезда. Окончательный список партии будет представлен на второй части съезда.

«На этом съезде мы представим всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программы и идеологические принципы, с которыми партия Слуга народа пойдет побеждать на этих выборах», — пообещал глава штаба партии. Корниенко добавил, что, скорее всего, второй этап съезда Слуги народа не будет публичным, тогда как первый этап — открытое событие.

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По словам Разумкова, программа партии сейчас разрабатывается, но ее еще должен будет утвердить съезд и что-то в ней может быть изменено.

Первую пятерку списка партии тоже должен будет определить ее съезд. «По большому счету, не столь важно, кто будет в первой пятерке, гораздо важнее те ценности, подход к государственности, патриотизм и понимание, зачем ты туда идешь, нежели твое место в списке», — заверил Разумков.

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Обновление брендинга

Руководитель диджитал-направления Слуги народа Михаил Федоров рассказал, что в партии работают над обновлением брендинга.

По словам Федорова, в ближайшие дни должен быть запущен сайт партии Слуга народа, на котором потенциальные кандидаты смогут подать заявку, заполнить анкету и прикрепить необходимые документы, в том числе концепцию законопроектов.

Федоров также показал логотипы партии.

Логотипы партии Слуга народа, представленные на прес-конференции 27 мая / Фото: Кадр видео Інтерфакс-Україна via YouTube

На сайте можно будет зарегистрироваться в качестве участника партии: волонтера, члена избирательной комиссии, политического деятеля, который сейчас не готов баллотироваться в мажоритарном округе, но планирует заниматься политической деятельностью, либо кандидата в мажоритарном округе, сообщил руководитель диджитал-направления Слуги народа.

Фото: Кадр видео Інтерфакс-Україна via YouTube

Фото: Кадр видео Інтерфакс-Україна via YouTube

Корниенко заявил, что в течение около 10 дней, возможно, двух недель, должны открыться прозрачные офисы партии Слуга народа. По его словам, эти офисы будут небольшими. Областные штабы возглавят представители команды Зеленского, которые прошли президентские выборы, некоторые возглавят областные избирательные штабы во второй раз.

О рекламе партии Слуга народа и ее финансировании

На вопрос, будет ли Владимир Зеленский принимать участие в пиар-кампании и рекламировании партии, Разумков ответил, что у него «более чем достаточно задач, кроме избирательной кампании. А мы достаточно эффективно сможем ее провести».

Корниенко заявил, что у партии Слуга народа много доноров, которые готовы жертвовать небольшие суммы.

«У нас есть много физических лиц и юридических лиц, которые готовы небольшие суммы нам жертвовать», — сказал он.

По словам Корниенко, доноры президентской кампании Владимира Зеленского не смогут принять участие в финансировании избирательной кампании Слуги народа. Это предусмотрено в законе о финансировании политических партий.

Глава штаба проинформировал, что стоимость предвыборной кампании еще не оценивали. Он выразил надежду, что им удастся «сэкономить» на рекламе за счет использовании интернет-каналов.

«Мы умеем работать в интернете. Как оказалось, там другой порядок цен, и там за те деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, там можно за эти деньги провести на выборы два округа. Поэтому для нас это все равно будет немного дешевле», — отметил Корниенко.

В свою очередь, Разумков пообещал показать отчет по расходам партии на предвыборную кампанию.

Программа-максимум партии Слуга народа

Корниенко заявил, что программой-максимум партиии Слуга народа является получение однопартийного большинства в Раде.

«Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — сформировать коалицию из одной политической силы», — заявил он.



НВ