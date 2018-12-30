Приоритет в государственном оборонном заказе предоставят отечественному производителю - Полторак Сегодня, 16:45 121 Цей матеріал також доступний українською Степан Полторак mil.gov.ua

Приоритет в рамках государственного оборонного заказа будет предоставляться отечественным разработчикам, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований того, чего нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", – отметил Полторак.

По словам министра обороны, в Украине на данный момент появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику и защищаться.

"Хотел бы отметить, что государственный оборонный заказ, который мы приняли на Совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой", – подчеркнул министр обороны.

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