«У нас сосед немножко больной». Буданов оценил возможность применения РФ ядерного оружия 24 октября, 11:13 Кирилл Буданов (Фото:suspilne.media)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку «у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием».



При этом в интервью Украинской правде он сказал, что эта угроза «такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того».

Буданов отметил, что теоретически Россия может применить ядерное оружие, но сейчас она этого делать не будет.

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«Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа», — подчеркнул он.

По его словам, стратегические силы в РФ поддерживаются в боеспособности, на них тратили средства, их модернизировали. Однако о тактическом ядерном оружии в последний раз речь шла в 80-х годах, с тех пор ничего нового не делалось.

«Срок действия тактических ядерных зарядов был 10 лет. Прошло уже 40», — сказал Буданов.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.