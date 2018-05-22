Примем к сведению. В Кремле отреагировали на обращение к Путину об освобождении Сенцова

Песков заявил, что позиция путина известна и "добавить здесь нечего"

В администрации президента России заявили, что "примут к сведению" очередное обращение деятелей науки и культуры к Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Оно (обращение) будет принято к сведению, как и все обращения, которые были до сих пор", - сказал он.

При этом Песков добавил, что Путин уже неоднократно говорил о своей позиции по этому поводу.

"Речь идет об осужденном, и здесь президент говорил о своей позиции, добавить здесь нечего", - заявил он.

Отметим, что после похищения в Крыму Сенцова к Путину уже неоднократно обращались с просьбой отпустить украинского режиссера, как зарубежные деятели, так и российские.

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В свою очередь глава Кремля продолжает настаивать, что есть "решение суда", который признал украинца "террористом".

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов заявил в своем письме из российской колонии, что начинает бессрочную голодовку.

По его словам, единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.