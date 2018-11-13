13 ноября 2018, вторник

Приходько прокомментировала свой уход с интервью после вопросов о Тимошенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Анастасия Приходько решила покинуть эфир
Скриншот

Анастасия Приходько решила покинуть эфир

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно ушла в политику, заявила, что покинула эфир на 5 канале, потому что растерялась.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На всех эфирах, я всегда говорю: "Я еще не политик, и только становлюсь на этот путь. Конечно, мне нужно многому учиться, что я и делаю". Но даже при этом, я не была готова к такому напору в адрес Юлии Тимошенко. Вопросы были построены так, чтобы в первую очередь унизить человека, которого не было в студии и манипулировать информацией. Откровенно говоря, я не ожидала такого подхода и растерялась", - сказала певица.

Напомним, что 10 ноября Приходько дала интервью журналистке Янине Соколовой. Во время интервью Соколова несколько раз делала замечания людям, которые пришли вместе с новоиспеченным политиком и подсказывали ей из-за кадра. После одного из них Приходько сняла микрофон и покинула съемочную площадку.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове