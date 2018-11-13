Приходько прокомментировала свой уход с интервью после вопросов о Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно ушла в политику, заявила, что покинула эфир на 5 канале, потому что растерялась.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На всех эфирах, я всегда говорю: "Я еще не политик, и только становлюсь на этот путь. Конечно, мне нужно многому учиться, что я и делаю". Но даже при этом, я не была готова к такому напору в адрес Юлии Тимошенко. Вопросы были построены так, чтобы в первую очередь унизить человека, которого не было в студии и манипулировать информацией. Откровенно говоря, я не ожидала такого подхода и растерялась", - сказала певица.

Напомним, что 10 ноября Приходько дала интервью журналистке Янине Соколовой. Во время интервью Соколова несколько раз делала замечания людям, которые пришли вместе с новоиспеченным политиком и подсказывали ей из-за кадра. После одного из них Приходько сняла микрофон и покинула съемочную площадку.