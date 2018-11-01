"Приятно и даже почетно": Омелян высказался о включении в санкционный список РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал введение против себя санкций со стороны России.
У себя в Facebook Омелян написал, что "расстроился", если бы не попал в российский санкционный список.
"Украинцу быть другом Московии - позорно. Поэтому рад, что включив меня в санкционный список, Кремль признал меня и многих моих коллег, человеком четкой проукраинской позиции. Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно", - отметил украинский министр.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.
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