01 ноября 2018, четверг

"Приятно и даже почетно": Омелян высказался о включении в санкционный список РФ

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Омелян заявил, что
Фото: Volodymyr Omelyan via Facebook

Омелян заявил, что "расстроился", если бы не попал под санкции РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал введение против себя санкций со стороны России.

У себя в Facebook Омелян написал, что "расстроился", если бы не попал в российский санкционный список.

"Украинцу быть другом Московии - позорно. Поэтому рад, что включив меня в санкционный список, Кремль признал меня и многих моих коллег, человеком четкой проукраинской позиции. Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно", - отметил украинский министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

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