Приходько выиграла суд у команды Порошенко в деле о политическом ролике Сегодня, 19:21 Цей матеріал також доступний українською prykhodko_official/Instagram Приходько заявила, что выиграла в суде prykhodko_official/Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько выиграла суд у команды Петра Порошенко в деле о политическом ролике.

Об этом она сообщила в Instagram.

«Иван Клечановский выиграл вместе со мной суд против команды П. Порошенко», — написала артистка.

По словам певицы, они должны получить 260 тысяч гривен.

Затем Приходько сообщила, что команда Порошенко подала апелляцию.

«Все вы помните тот скандал, о предвыборном ролике Порошенко, в котором я принимала участие, не давая на то никакого согласия. Мы год боролись в судах. И вот, мы выиграли суд против команды Петра Порошенко и закрыли эту тему. Но Порошенко и его команда решили подать апелляцию», — сказала артистка.

Напомним, что ранее певица Анастасия Приходько заметила свое лицо в рекламном ролике Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины. После этого она подала на команду политика в суд. По ее словам, Порошенко обманом снял ее в своем предвыборном видео.