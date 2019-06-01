Приходится надеяться на чудо. Известные украинцы рассказали, какой видят новую Раду Вчера, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы президента Президент Владимир Зеленский назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля Фото пресс-службы президента

Журнал НВ спросил известных соотечественников, чем им запомнилась нынешняя Верховная Рада и каким они видят следующий созыв парламента.

Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея:



Боюсь, что следующая [Рада] будет хуже. Потому что [произойдет] реванш откровенно антиукраинских сил. Это то, чего я опасаюсь.

А на одиозных политиков внимания не обращал. В этой Раде было несколько вполне приличных людей, умных, порядочных, с которыми я с удовольствием общался.

Леонид Кравчук, первый президент Украины:

Верховная Рада имела переходный характер — от Януковича к Порошенко. В ней были остатки [политсилы] Януковича и попытки новой власти навести порядок в государстве. Но из этого ничего не вышло. Потому что парламент начал выполнять карманную функцию. Он выполнял директивы, указания и служил не Украине, а конкретным должностным лицам. Этим и запомнился.

Попытки объединиться, как правило, не имеют результатов — это опять покупка и продажа

По сути, он никогда за это время не был действительно парламентом в парламентско-президентской стране. Если бы не это, то не было бы такого положения в Украине, не было бы такой коррупции и такой неупорядоченности в управлении государством.

Трудно сказать, каким будет следующий парламент. Амбиции партии Слуга народа довольно большие, они хотят сами сформировать коалицию. И если им это удастся, тогда это будет действительно победой. Потому что попытки объединиться, как правило, не имеют результатов — это опять покупка и продажа. И это не является знаком высокой культуры. Но я надеюсь на лучшее. Ведь основания для того, что парламент может быть лучше, есть.

Ирина Медушевская, блогер:

Как бы ее ни называли — непрофессиональной, пропорошенковской и так далее, — но мне кажется, она была самая проукраинская. Мне сейчас это важнее. Посмотрите, какие законы приняла уходящая Рада: Россия — страна-агрессор, закон о языке, курс в НАТО и ЕС.

Сейчас зайдет партия Слуга народа с Оппоблоком, и это будет кошмар

Сейчас зайдет партия Слуга народа с Оппоблоком, и это будет кошмар. Следующая Рада будет совершенно другой, она будет пророссийской, вообще левой. Значит, такой спрос у людей.

А что касается одиозных депутатов в уходящей Раде, то это Надежда Савченко. Она затмевает даже Олега Ляшко. Все остальные по сравнению с ней предсказуемые доморощенные клоуны.

Алексей Рябчин, народный депутат от ВО Батькивщина:

Думаю, эта Верховная Рада — лучше, чем предыдущая, но хуже, чем следующая. Я оптимист и верю в выбор украинцев.

С другой стороны, Верховная Рада — это срез общества. Нынешняя Рада — это зеркало Украины 2014 года. Такой постмайданный парламент. А Рада, которую будут избирать, — это будет срез страны и общества нынешнего года. И если что‑то не нравится в парламенте, нужно понимать, что это концентрированный срез Украины, вот такая сейчас страна.

Татьяна Абрамова, основательница и CEO бренда RITO:

Недавно услышала хорошую фразу: «Стресс необходим для развития любой живой системы». Поэтому, наверное, изменения, парламентские выборы — это просто необходимость для дальнейшего развития. Так что я за смену одной Рады другой.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group:

Думаю, [уходящая] Рада и есть эпицентр всех наших проблем. По сути, этот парламент был представителем целого ряда наших олигархов. Поэтому не представлял интересов всей Украины, а был элементом инфраструктуры, позволяющей контролировать [денежные] потоки.

Этот замкнутый круг могут разорвать только несистемные кандидаты

Более того, думаю, что следующая будет точно такой же. А при действующем [избирательном] законодательстве этот замкнутый круг могут разорвать только несистемные кандидаты. Например, если наши несистемные кандидаты Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук исполнят роль [правозащитника и писателя, ставшего президентом Чехии] Вацлава Гавела и приведут действительно независимых кандидатов.

В общем мне приходится надеяться на какое‑то чудо. А если мы в списке Зеленского увидим людей Коломойского или в списке Вакарчука будут люди, например, Пинчука, то какое тут чудо. А чтобы без чудес и чтобы системно приходили политики, представляющие интересы людей, нужно менять избирательное законодательство.

Вячеслав Демьяненко, директор компании С Кард Сервис — SOCAR Energy Ukraine:

Запомнилась теми решениями и законами, которые были приняты. Языковой закон все‑таки принят, если не будет отменен. Потом — децентрализация, которая, к сожалению, не работает полноценно, но тем не менее закон принят.

А разочаровал уходящий парламент своим составом. Вспомните, как в эпоху Виктора Януковича критиковали Раду, что там были и сыновья Януковича, и прочее. А сейчас пошли дальше и в парламент стали привлекать людей из ближайшего окружения, которые никакого отношения к законотворчеству не имеют. К сожалению, малопрофессиональная, более популистская. И в партийные списки набирали людей, которые как‑то засветились во время Революции достоинства. А не по принципу профессионализма. Тем не менее следующая Рада, возможно, будет еще хуже.

Думаю, Рада по‑настоящему станет Радой, когда исчезнет мотивация идти туда, чтобы защищать бизнес и собственные интересы, а в парламенте будут заседать люди творческие: писатели, ученые, академики.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента:

Был проведен ряд серьезных реформ и конституционных изменений. От судебной реформы до закрепления в Конституции вопроса о курсе в сторону ЕС и НАТО.

С другой стороны, есть немало проблемных моментов. Несмотря на планы реформ, так и не удалось провести парламентскую реформу, не удалось улучшить качество парламентаризма и избавиться от кнопкодавства, постоянных прогулов. А еще в этом парламенте проявилось регулярное пренебрежение к регламенту. И был нарушен ряд парламентских традиций: проигнорированы правила обеспечения прав оппозиции.

Егор Соболев, народный депутат от Самопомочи:

Коррупция, давление и запугивание одержали победу над большинством нормальных людей, которые приходили в эту Раду с фронта, из общественных организаций, из белого бизнеса.

Хоть небольшая часть депутатов проявили себя как подлинно народные

Но нам удалось сформировать сильное антикоррупционное законодательство, законодательство для развития национальной культуры и утверждения национальной памяти. Еще рад, что хоть небольшая часть народных депутатов проявили себя как подлинно народные. Не сломались, не скурвились, показали способность нормально управлять государством. С этими людьми стоит идти дальше.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист:

Позитив — первая в истории независимой Украины Рада, в которой не были представлены коммунисты. Негатив — были и остаются представленными «неокоммунисты». Так я определяю бывших членов Партии регионов, прежде всего ее основных спикеров.

Уходящая Рада запомнилась двумя оппозициями. Реальной, вроде Батькивщины и Самопомощи, и псевдооппозицией — так называемый Оппозиционный блок. То есть были силы условно буржуазные, условно социалистические и третья сила — пророссийская, без «условно».



К сожалению, нет механизмов, которые не допустят появления в следующей Раде экс-регионалов. Коммунисты сидели там 23 года. Боюсь, экс-регионалы задержатся дольше.



Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года.