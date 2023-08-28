Резников о гибели Пригожина: Заключать соглашения с Кремлем нет смысла, им нет веры 28 августа, 22:05 Резников напомнил, что Пригожин заключил соглашение с Кремлем и остановил так называемый «Марш справедливости» (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Минобороны Алексей Резников прокомментировал гибель главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Министр отметил, что после случившегося «вести переговоры и заключать любые соглашения с Кремлем нет смысла».

Об этом сообщает Укринформ.

Во время брифинга Резников напомнил, что Пригожин заключил соглашение с Кремлем и остановил так называемый «Марш справедливости», когда группа вооруженных боевиков двигалась на Москву.

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«В результате этого мирового соглашения якобы они там кого-то в Африку, кого-то в Белоруссию, кого-то оставили в войсках, будто им разрешили заниматься бизнесом, а затем они гибнут в этом самолете. Это означает, что подписанту соглашения нельзя верить. Это означает, что весь мир понимает, что вести переговоры и заключать любые соглашения с Кремлем нет смысла, потому что им нет веры», — сказал министр.

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В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были хозяин группы Вагнер Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.