«Будут сидеть — попадут в котел». Как Минобороны РФ сливает ЧВК Вагнера, а командование оккупантов потеряло инициативу — Игаль Левин 5 января, 15:30 Эксклюзив NV Украинский военный в селе Торское, Донецкая область, 30 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Исходя из событий на Донбассе нельзя отбрасывать вариант, в котором российское минобороны пытается слить вагнеровцев, когда сам руководитель ЧВК Евгений Пригожин готовится к смуте в РФ, рассказал Радио NV Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля.

— Хотел обсудить первые дни 2023 года. Мы видим, что они стали очень активными, несмотря на то, что обычно это такой очень сонный период, но не в военное время, разумеется. Мы видели несколько действий с двух сторон. Наш противник пытался штурмовать наши силы под Бахмутом, и под Соледаром.

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С нашей стороны мы видим еще с 31 декабря по 3 января удары HIMARS и другими ракетными системами по их живой силе. И, конечно же, мы не можем не вспомнить Макеевку, ПТУ, где по разным оценкам могло погибнуть несколько сотен российских мобилизованных. Можем ли мы утверждать, что счет за эти первые дни — 3:0 или 4:0 в пользу ВСУ?

— Счет в любом случае в пользу ВСУ — это несомненно. Тут ведь главное не это. Тут главное то, смотрите, всю зиму какая погода была? Невозможно было реализовать технику ни с какой стороны. Поэтому в основном они атаковали живой силой. Плюс они не могут свою живую силу разворачивать в боевые порядки, потому что, как вы сказали, места расположения врага — там наносятся постоянно удары.

Где уничтожаются сотни людей: это роты, батальоны суммарно. Это главное, а не сколько: больше или меньше. Война продолжается. У нас новый год наступил, и продолжаются дальше боевые действия. Несомненно, счет будет на стороне ВСУ, а не наоборот.

— По поводу Макеевки. Много кто анализировал то, что там произошло. И российские пропагандисты, и западные аналитики говорили о том, что это беспрецедентно. Во-первых, то, что российский Генштаб признал какие-то потери. Как вы считаете, они признали потому, что это невозможно было не признать или есть какие-то другие причины?

— Они сейчас цифру называли под 100 человек. Это говорит о том, что там действительно около 600, а может даже и больше. Плюс там погибли высокопоставленные офицеры. Плюс очень много свидетелей было вокруг. Есть эти видео с Макеевки, где просто гражданские снимали. Это уже не тот случай, когда просто можно закрыть глаза. Такое резонансное было у нас действо. И обратите внимание, что все Z-патриоты, какие-то их «военкоры», они про это писали, очень много говорили. Поэтому, что вы можете сказать, что там два человека только погибло. Это ж просто невозможно.

— Они ж пытались разгонять информацию, что на самом деле просто собрали у этих «чмобиков» телефоны, положили их в пустом здании ПТУ…

— Это полный бред.

— Информация появилась о том, что те российские пропагандисты, которых мы военкорами называем, они сообщают о том, что выживших в этом ПТУ якобы хотели отправить в наступление, чтобы избавиться от свидетелей. Насколько правдоподобной вам кажется такая версия, что их хотят уничтожить сейчас?