«Для США приемлема только наша победа». Какой основной посыл Запада показал визит Байдена в Киев — отвечает нардеп 21 февраля, 11:55 Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве, 20 февраля 2023 года (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, в эфире Radio NV рассказал, какой основной политический и символический посыл продемонстрировал визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Киев.

«Это беспрецедентно. Я полностью соглашаюсь. И очень важно, что это происходит именно сейчас, что происходит накануне фактически годовщины огромной трагедии, полномасштабного вторжения России 24 февраля. Благодарность нашим секретным службам и секретным службам Соединенных Штатов за то, что этот визит настолько держался в тайне. Потому что преимущественно такие визиты мы довольно часто узнаем из российских пабликов. Мы видим, насколько качественнее начала работать украинская разведка, что нигде не было утечки», — рассказал нардеп.

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По словам Юрчишина, визит Байдена зафиксировал основное мнение — для Вашингтона в частности и для Запада в целом приемлема только победа Украины.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы визит прошел под слоганом — F-16 Украине, то есть истребители будут. После Мюнхена, кстати, не удивлюсь, если действительно будет план. Не только обучение наших пилотов, но и поставки тактической авиации в Украину. Но даже без этой информации уже наличие Джо Байдена в Киеве символизирует, что Запад ясно демонстрирует, что для него приемлемым завершением войны будет только украинская победа», — добавил он.

«А поскольку наша победа, и это зафиксировано уже публично во многих случаях — это деоккупация всей территории Украины, создание трибунала, репарации, конечно, поработать нам еще придется долго. Но с такими партнерами это вполне реалистичный сценарий», — резюмировал он.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символической поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что Байден улетит из Вашингтона во второй половине дня 20 февраля по американскому времени, а прилетит в Польшу утром 21 февраля по местному времени.

Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш-младший. Барак Обама в два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш-старший, а в июне 2000-го — президент США Билл Клинтон.

