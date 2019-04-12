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"Приехал не на шоу". Порошенко объяснил, почему пришел в студию 1+1 без приглашения

Сегодня, 13:29
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"Приехал не на шоу". Порошенко объяснил, почему пришел в студию 1+1 без приглашения - фото

Пресс-служба АП

Порошенко подчеркнул, что обещал прибыть в студию ведущей шоу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты своего оппонента на выборах Владимира Зеленского. 

Так он объяснил свое появление в студии программы Право на власть на телеканале 1+1, пишет ТСН.

"Мне было безразлично, кто будет в студии. Я приехал не в студию, я приехал не на шоу. Я обещал Наталье (ведущая шоу Наталья Мосейчук – ред.), что я буду 40 минут в студии, и это будет ожидание господина Зеленского", - пояснил он.

Порошенко добавил, что призвал Зеленского не прятаться от журналистов и людей, а прибыть на стадион.

"Он не имеет права выставлять какие-то ультиматумы, потому что он наговорил очень много. Он сказал, Республиканский – пожалуйста. Он сказал какие-то анализы сдавать – сам сбежал. Он сказал какие-то дополнительные обстоятельства. Моя позиция – это последнее воскресенье перед выборами. Прошу, приезжайте и проведите дебаты", - добавил президент.

Отмечается, что в студию телеканала он приехал без кортежа. Президента сопровождали несколько охранников и сотрудников его пресс-службы.

Напомним, Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть на телеканале олигарха Игоря Коломойского и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.

В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом.

Позже гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента за то, что он пришел на шоу без приглашения.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Теги:   Телеканал 1+1 Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019

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