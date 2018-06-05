Приду к власти, передам полякам: Добкин пообещал отдать Польше два замка во Львовской области

По словам Добкина, поляки любят свою страну больше, чем украинцы

Пророссийский политик, избранный от Оппоблока депутат Верховной Рады Михаил Добкин пообещал в случае своего "прихода к власти" передать Польше два старинных замка во Львовской области.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

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"Приду к власти, передам полякам Олеський и Подгорецкий замки. Все равно их "убивают" во Львовской области. Не следят и не содержат, как следует. А ведь там родились несколько поколений польских королей! Там каждый сантиметр историей дышит. Сложной, кровавой, не всегда справедливой, но все-таки историей. Нашей с ними историей", - написал нардеп.

При этом он заявил, что поляки больше любят свою родину, чем украинцы.

"Поляки такие же, как и мы, только успешнее. Намного успешнее. Они свою Польшу в разы больше любят и берегут, чем наши", - добавил Добкин.

Напомним, что 13 июля 2017 Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (Оппозиционный блок).

Генпрокуратура подозревает депутата в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью свыше 220 млн грн. Расследование ведется по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).