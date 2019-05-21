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Причиной роспуска Рады в указе будет названо отсутствие коалиции — советник Зеленского

Вчера, 14:25
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Причиной роспуска Рады в указе будет названо отсутствие коалиции — советник Зеленского - фото

НВ

Андрей Богдан

Советник президента Украины Андрей Богдан заявил, что причиной роспуска Рады в указе будет названо отсутствие коалиции.

Об этом Богдан заявил после завершения встречи президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

«Пункт 1 статьи 90 (Конституции Украины — Ред.) — это отсутствие коалиции в Верховной Раде», — цитирует Богдана Интерфакс-Украина.

В свою очередь, лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко убеждена, что у президента есть все основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

«Решение о роспуске парламента является абсолютно легитимным правым решением в соответствии со ст. 106 Конституции Украины. Согласно ней, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, в том числе в том случае, если нет коалиции в Верховной Раде», — отметила Тимошенко.

Лидер Батькивщины подчеркнула, что коалиции в Верховной Раде не существовало с марта 2016 года, когда из нее вышла фракция Радикальной партии.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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