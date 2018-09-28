Круг избранных. Лещенко назвал имена людей, к которым прислушивается Порошенко

Заместители главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко и Игорь Кононенко являются "ближайшими соратниками" президента Украины Петра Порошенко, сообщил народный депутат Сергей Лещенко в эфире Радио НВ.

"Кононенко и Березенко - это люди, к которым он прислушивается, потому что через них он реализовывает как свою политику в парламенте, так и предвыборную стратегию и сбор средств на нее. Березенко и Кононенко - это ближайшие соратники Порошенко", - сказал Лещенко.

По словам народного депутата, глава Администрации президента Игорь Райнин и руководитель предвыборного штаба президента Виталий Ковальчук являются "техническими исполнителями", а глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов - “поручиком по выполнению решений Администрации".

"[Стратег президента Украины Игорь] Гринев, я думаю, более влиятелен в вопросах технологий. [...] Гринев - автор кампании “Армія! Мова! Віра!”. Они придумали для Порошенко новую “рамку” на выборы, чтобы не отвечать за коррупцию, которая в стране никуда не исчезла", - отметил Лещенко.

Также нардеп сказал, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина занимается "мониторингом ситуации в экономике", а заместитель главы СБУ Олег Фролов "занимается негласным сбором информации" для Порошенко.

"Порошенко по своему психотипу человек, который глубоко вникает во все и считает себя лучшим во всем: лучший глава Нацбанка, лучший министр иностранных дел, лучший министр обороны, верховный главнокомандующий. Он собирает определенную информацию у советников, из интернета; возможно, когда есть давление Запада, пытается учитывать давление Запада", - добавил Лещенко.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00

Напомним, ранее стало известно о том, что окружению Порошенко по заниженной стоимости отдали крупное месторождение Укрнафты.

В ходе расследования журналистов программы Схемы выяснилось, что полугосударственная компания Укрнафта годами изучала и исследовала большое газонефтяное месторождение в Полтавской области, ей нужно было только получить от государства лицензию на добычу. Неожиданно и вне всякого конкурса такое специальное разрешение по заниженной цене отдали малоизвестной частной фирме Аркона Газ-Энергия, которую связывают с окружением президента.