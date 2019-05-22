Президентский законопроект об изменении избирательной системы зарегистрирован в Раде Вчера, 13:22 1007 Цей матеріал також доступний українською НВ Рада должна рассмотреть вопрос изменения избирательной системы НВ

Законопроект президента Владимира Зеленского № 10 319 об изменении избирательной системы зарегистрирован в Раде.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на внеочередном заседании.

По его словам, текст законопроекта размножат и раздадут для ознакомления нардепам.

На данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.