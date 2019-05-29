Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в Раде
Законопроект президента Владимира Зеленского № 10 340 Об особенной процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Инициатором законопроекта является действующий глава украинского государства.
Текст документа пока отсутствует.
Ранее представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что подобного законопроекта в Раде нет.
Накануне заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде альтернативный законопроект об импичменте президента.
Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.
Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.