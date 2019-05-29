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Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в Раде

Вчера, 15:58
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Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в Раде - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский внес законопроект об импичменте в Раду

Законопроект президента Владимира Зеленского № 10 340 Об особенной процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта является действующий глава украинского государства.

Текст документа пока отсутствует.

Ранее представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что подобного законопроекта в Раде нет.

Накануне заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде альтернативный законопроект об импичменте президента.

Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Теги:   Верховная Рада Импичмент Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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