Президентские выборы: Томенко и Катеринчук поддержали Гриценко Сегодня, 18:46 161 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко Фото: Громадянська позиція via Facebook

Лидер партии Гражданское движение Рідна країна Николай Томенко и глава Европейской партии Николай Катеринчук поддержат кандидату лидера Громадянськой позиции Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас снова объединяться против кого-то – это неправильно. Нужно объединяться за ценности, программу, объединяться за страну. И такое конструктивное идеологическое объединение даст положительный результат. Наше предложение объединиться нашло реальный отклик в команде Анатолия Гриценко", - сказал Томенко.

Катеринчук отметил, что на президентских выборах они будут поддерживать Гриценко “как кандидата от объединенной демократической оппозиции”.

Напомним, в начале ноября Гриценко исключил возможность объединения с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко на выборах.