Андрей Смирнов
Задача церкви №1
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
Айдер Муждабаев
Пять заповедей церкви здравого смысла

Президентские выборы: Томенко и Катеринчук поддержали Гриценко

Сегодня, 18:46
161
Цей матеріал також доступний українською

Анатолий Гриценко

Фото: Громадянська позиція via Facebook

Лидер партии Гражданское движение Рідна країна Николай Томенко и глава Европейской партии Николай Катеринчук поддержат кандидату лидера Громадянськой позиции Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас снова объединяться против кого-то – это неправильно. Нужно объединяться за ценности, программу, объединяться за страну. И такое конструктивное идеологическое объединение даст положительный результат. Наше предложение объединиться нашло реальный отклик в команде Анатолия Гриценко", - сказал Томенко.

Катеринчук отметил, что на президентских выборах они будут поддерживать Гриценко “как кандидата от объединенной демократической оппозиции”.

Напомним, в начале ноября Гриценко исключил возможность объединения с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко на выборах.

Теги:   Президент Выборы Анатолий Гриценко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Сегодня, 17:11

article_img
Оружие для Украины. Волкер анонсировал новые поставки уже в ближайшие месяцы

Последние новости

События

Сегодня, 19:02

За неполный 2018 год общая сумма штрафов за нарушение ПДД составила более 1,7 млрд гривен
Страны

Сегодня, 18:48

Бывших партнеров экс-советника Трампа обвинили в лоббировании интересов Турции
Политика

Сегодня, 18:46

Президентские выборы: Томенко и Катеринчук поддержали Гриценко

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
6959
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
5756
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
5655
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
15352
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
10580
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8536
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29035
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25146
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20733

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться