Президентские выборы: Симоненко подал документы в ЦИК как выдвиженец от КПУ
Лидер КПУ Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты, сообщает Интерфакс-Украина.
На выборы Симоненко идет как выдвиженец от Компартии Украины
Ранее, Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко. Политик выразил благодарность партийцам за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.