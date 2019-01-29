Президентские выборы: Симоненко подал документы в ЦИК как выдвиженец от КПУ Вчера, 16:12 743 Цей матеріал також доступний українською КПУ/Facebook Петр Симоненко КПУ/Facebook

Лидер КПУ Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты, сообщает Интерфакс-Украина.

На выборы Симоненко идет как выдвиженец от Компартии Украины

Ранее, Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко. Политик выразил благодарность партийцам за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".